57歲藝人林煒近日因Threads的考古熱潮，讓他在1997年主演的《花系列》電視劇翻紅，多個與席曼寧在《我永遠愛你》的大尺度激吻戲、床戲片段等被瘋傳，他還因此被封為「上古許光漢」。但其實，他不只合作過席曼寧，竟然連跟林熙蕾、張庭、江祖平等女星都在不同戲中有過激情吻戲，超華麗名單直接讓網友看傻。
林煒近日因跟席曼寧的過往大尺度片段翻紅後，不少網友也開始尋找他其他的《花系列》電視劇作品，發現他合作女星的名單竟然超華麗。其中林煒在《紅顏花》飾演頂級渣男，周旋於多位女性之間，跟何妤玟、林熙蕾等人都有感情戲或吻戲，還與張庭在另一部劇《太陽花》中深情熱吻。與江祖平的吻戲，則不是在花系列作品，而是《此情可問天》的電視劇。
林煒劇中狂親 和張庭、江祖平都有吻戲
林煒在1998年與張庭合作《太陽花》，兩人熱吻片段也在近日瘋傳，張庭抓著林煒哭著狂問：「你告訴我屬於我的太陽在哪裡？」林煒為了安撫對方，直接抓住對方的頭就親下去，接著還親吻張庭淚水，然後就深情的一直親，張庭也成功被安撫、止住了眼淚。
而與江祖平合作的《此情可問天》，雖然不是《花系列》電視劇，但兩人在劇中也有激情吻戲，江祖平飾演接受特訓的愛情騙子，被安排接近林煒飾演的富家子弟，在一來一往的互動中，也有不少感情對手戲，最引人注目的就是林煒激動的把她整個人轉身後，深情熱吻、邊轉圈圈的片段；據悉，該劇的吻戲還是江祖平的螢幕初吻。
林煒合作名單太華麗 網驚：親遍所有當紅女星
除了上述幾人外，林煒還合作過超多女星，《青蓮花》的蕭薔、《七夕花》的張玉嬿、《胭脂花紅》的俞小凡、《桃花情》的吳家麗、《太陽花》的張庭等，超狂名單讓外界都驚呼：「林煒當年拍戲是不是都付錢給導演？怎麼走到哪都在親」、「以前多少玉女跟林煒親過？哇…」、「林煒是不是親了當時所有當紅女星啊？」
資料來源：Threads
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林煒在1998年與張庭合作《太陽花》，兩人熱吻片段也在近日瘋傳，張庭抓著林煒哭著狂問：「你告訴我屬於我的太陽在哪裡？」林煒為了安撫對方，直接抓住對方的頭就親下去，接著還親吻張庭淚水，然後就深情的一直親，張庭也成功被安撫、止住了眼淚。
而與江祖平合作的《此情可問天》，雖然不是《花系列》電視劇，但兩人在劇中也有激情吻戲，江祖平飾演接受特訓的愛情騙子，被安排接近林煒飾演的富家子弟，在一來一往的互動中，也有不少感情對手戲，最引人注目的就是林煒激動的把她整個人轉身後，深情熱吻、邊轉圈圈的片段；據悉，該劇的吻戲還是江祖平的螢幕初吻。
林煒合作名單太華麗 網驚：親遍所有當紅女星
除了上述幾人外，林煒還合作過超多女星，《青蓮花》的蕭薔、《七夕花》的張玉嬿、《胭脂花紅》的俞小凡、《桃花情》的吳家麗、《太陽花》的張庭等，超狂名單讓外界都驚呼：「林煒當年拍戲是不是都付錢給導演？怎麼走到哪都在親」、「以前多少玉女跟林煒親過？哇…」、「林煒是不是親了當時所有當紅女星啊？」
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