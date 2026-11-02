美國股市上週五（30日）受到科技及AI相關股票下跌拖累，標普500指數重挫1.8%，那斯達克綜合指數下跌2.9%。再加上台指期夜盤下跌867點，帶動台北股市今（2）日開盤下跌177.3點、來到45034.53點；隨後跌幅擴大最低觸及44399.1點。
大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌2.04點、來到368.22點。
權值股多數走高，權王台積電開盤下跌60元、來到2310元；聯發科開盤下跌125元、來到3790元；台達電開盤下跌80元、來到1255元；鴻海開244.5元、下跌1元；日月光投控開655元、下跌13元。
美股AI股賣壓擴大
大型科技企業不振，華爾街持續拋售AI相關類股，轉而投資市場中更具防禦性的領域，美股主要指數週五全收黑，其中，那斯達克指數創6月以來最大的單日跌幅，費城半導體指數下殺幅度亦超過7%。
30日收盤，美股道瓊工業指數下跌572.25點或1.09%，報51770.31點；那斯達克指數下跌747.73點或2.86%，報25437.00點；標普500指數下跌140.32點或1.82%，報7580.07點；費城半導體指數重挫829.40 點或7.20%，報10688.80 點。
台積電ADR下跌5.95%，日月光ADR下跌11.34%，聯電ADR下跌7.54%，中華電信ADR上漲0.91%。台指期夜盤雖盤中一度翻紅，但開高走低，盤中最高來到45420點，終場下跌867點或1.91%，收在44433點；台積電期貨盤後終場下跌87元或3.66%，收在2289元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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權值股多數走高，權王台積電開盤下跌60元、來到2310元；聯發科開盤下跌125元、來到3790元；台達電開盤下跌80元、來到1255元；鴻海開244.5元、下跌1元；日月光投控開655元、下跌13元。
美股AI股賣壓擴大
大型科技企業不振，華爾街持續拋售AI相關類股，轉而投資市場中更具防禦性的領域，美股主要指數週五全收黑，其中，那斯達克指數創6月以來最大的單日跌幅，費城半導體指數下殺幅度亦超過7%。
30日收盤，美股道瓊工業指數下跌572.25點或1.09%，報51770.31點；那斯達克指數下跌747.73點或2.86%，報25437.00點；標普500指數下跌140.32點或1.82%，報7580.07點；費城半導體指數重挫829.40 點或7.20%，報10688.80 點。
台積電ADR下跌5.95%，日月光ADR下跌11.34%，聯電ADR下跌7.54%，中華電信ADR上漲0.91%。台指期夜盤雖盤中一度翻紅，但開高走低，盤中最高來到45420點，終場下跌867點或1.91%，收在44433點；台積電期貨盤後終場下跌87元或3.66%，收在2289元。
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