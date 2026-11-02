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酸「已經不是普通的神」 沈富雄：接近觀音、媽祖

評蔣84分、沈69分 批沈開場表現讓他傻眼

稱蔣萬安辯論表現「救了國民黨」

TVBS辯後民調蔣46%、沈42%

台北市長選戰首場電視辯論落幕，前立委沈富雄昨（1）日表示，他給台北市長蔣萬安84分、民進黨候選人沈伯洋69分。不過他認為，沈伯洋經過數月造勢後，已被「神格化」到坐上神壇，而且還不是普通的神，甚至接近「觀音、媽祖」的位置，因此即使蔣萬安辯論表現再好，想把沈伯洋從神壇上拉下來仍非常困難，「而且太慢了」。沈富雄昨上《少康戰情室》指出，這幾個月的選戰與造勢，已經讓沈伯洋「神格化」，形容「這個神已經不是普通的神」，而是坐在神壇上，甚至到了「接近觀音、媽祖」的位置。在這樣的情況下，蔣萬安即使辯論表現再好，要在短時間內撼動沈伯洋既有支持並不容易。而當被主持人問到辯論是否已讓沈伯洋的「神壇」有所鬆動？沈富雄認為「當然有」，但也說沈伯洋已經「坐在那邊那麼久」，要動並不容易。談到辯論本身，沈富雄表示，他給蔣萬安84分、沈伯洋69分。他雖然完整看完2小時辯論，但前5分鐘就認為沈伯洋「輸了」，後面其實已不需要再看。沈富雄解釋，讓他最意外的是沈伯洋在開場提到種樹、兒虐案及營養午餐等議題，質疑一名想當台北市長的人，面對一座城市過去4年與未來4年的治理，為何把這3件事擺在最前面，還脫口說出「夭壽喔」。他也批評，沈伯洋開場與結論的表現不如預期，並聲稱以一般民意代表的辯論能力來看，「不管是議員或立委」，站在10月31日辯論的位置，都未必會比沈伯洋差。另外，沈富雄也認為，這次選戰若沒有蔣萬安的表現，國民黨就會像一輛正在墜崖的車子，一路往谷底掉。若蔣萬安最後沒有落選，就像懸崖旁突然伸出一根樹幹或凸出一塊石頭，把原本往下墜的車子卡住，讓國民黨「還有一點看頭」；若連這個支撐都沒有，他形容國民黨恐怕會「萬劫不復」。至於辯論後選情，《TVBS民調中心》31日下午針對1747名20歲以上台北市民進行電話調查，結果顯示，蔣萬安支持度46%、沈伯洋42%，差距為4個百分點；在辯論表現部分，47%受訪者認為沈伯洋表現較好，40%認為蔣萬安較好。該調查在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.3個百分點。沈富雄則表示，從民調看來，沈伯洋目前似乎仍「不動如山」，但他認為31日的辯論可能已成為新的起點，後續效應仍會持續發酵。該調查是TVBS民意調查中心於115年10月31日下午2點至晚間6點進行的調查，動員98位電訪員，共接觸1906位20歲以上台北市民，其中拒訪者159位，拒訪率8.3%，成功訪問有效樣本1747位。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.3個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。