我是廣告 請繼續往下閱讀

57歲藝人林煒過往的《花系列》作品因Threads的考古熱潮，而不斷被瘋傳，其中與席曼寧在《我永遠愛你》的大尺度激吻戲、床戲片段更是引發熱議，但沒想到他不只親過席曼寧，竟然還親過女神林熙蕾，讓網友再度超驚訝直呼：「女人搶著瘋狂愛。」林煒在1999年出演《花系列》作品之一的《紅顏花》飾演頂級渣男，與何妤玟等人都有感情戲，還開啟「渣男PUA模式」，在劇中與林熙蕾有深情吻戲。只見披著長髮一臉清純的林熙蕾，被林煒從身後緊緊抱住告白：「妳知道我有多麼在乎妳嗎？」接著就慢慢把林熙蕾轉身到面向自己，深情對望後就一臉燦笑的親了上去。兩人的吻戲片段，也火速引發熱議，「什麼！他有親過林熙蕾？」、「有人可以統計一下他親過多少人嗎？」、「林煒當時親了全台灣心目中的女神，只能說人生勝利組，此生無憾啊」、「越來越扯，這已經不是羨慕嫉妒恨可以形容了，根本是女人搶著瘋狂愛。」除了席曼寧與林熙蕾外，他還合作過超多知名女星，像是《青蓮花》的蕭薔、《七夕花》的張玉嬿、《胭脂花紅》的俞小凡、《桃花情》的吳家麗、《太陽花》的張庭等，華麗名單讓外界都非常驚訝。