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貴族世家個人燒肉還沒開！老饕先衝「最狂一人燒肉」：有電視還能充手機

推薦位於台南市的「松笠屋一人燒肉」，提到店家不只提供個人座，還設立隔板保護隱私，座位前方還附設小型電視、手機充電插頭以及獨立烤盤等

▲松笠屋一人燒肉評價極高，內裝設計不只如同K書中心有隱私，甚至提供電視讓饕客邊追劇邊吃燒肉。（圖／松笠屋-1人燒肉臉書）

台南神級一人燒肉！松笠屋像K書中心、還能追Netflix：最低339元吃得到

▲松笠屋是間一人燒肉店，其位於台南市北區和緯路三段395號。（圖／翻攝Google地圖）

▲松笠屋座位採獨立設計，用一個個隔板將座位區隔起來，如同K書中心般隱私性高，一個人吃燒肉也不會尷尬。（圖／松笠屋-1人燒肉臉書）

松笠屋真實評價曝光！唯一問題是它

知名連鎖平價牛排品牌「貴族世家」震撼宣布將推出個人燒肉品牌，最低199元就能燒肉熟食吃到飽，預計最快11月初開幕，讓不少人期待不已。，被眾多老饕認證「服務水準超高」。貴族世家跨界進軍一人燒肉市場，讓外界期待值爆高，但台灣其實也有多間一人燒肉備受推薦。最近有網友在Threads發文，，讓他忍不住稱讚「我覺得蠻不錯的！」貼文曝光後，瞬間吸引老饕留言，「我也蠻喜歡這家的，還可以看電視 好讚」、「這好適合I人」、「超狂，位置很寬敞耶」、「一個人就能這樣吃的店，感覺蠻便宜的」、「松笠屋很讚」、「羨慕南部，拜託台北開一間吧」。松笠屋是間一人燒肉店，店家位於台南市北區和緯路三段395號，其比起其他連鎖一人燒肉更為特別。據了解，松笠屋主打1人或2人成行的單人友善燒肉座位，每桌採獨立半包廂設計，用一個個隔板將座位區隔起來，如同K書中心般隱私性高，一個人吃燒肉也不會尷尬。更厲害的，松笠屋在每個座位前方皆附有電視螢幕，隨時能觀看 YouTube、Netflix等平台，民眾可享受邊吃燒肉、邊追劇。此外，每個座位更提供手機充電頭、獨立烤盤等配備，方便性大增。至於民眾最在意的價格部分，根據松笠屋最新菜單，如果怕吃不夠的民眾也別擔心，店家也有販售肉類單點，以及其他蔬菜、炸物。松笠屋在網路上評價極高，在Google評價中擁有4.4顆星高分，多數消費者大讚其環境對一個人相當友善，甚至還有提供額外娛樂配置，服務品質相當不錯，以其價格來說CP值極高，「服務態度很好，食物品質中規中矩，以這個價位是可以的」、「有特別注意到環境很整潔～冷氣很涼，油煙什麼都沒有讓人覺得不舒服」。不過也有人提出看法，坦言。另外店家也有特別規定，不開放接待6歲以下孩童用餐，如需訂位的民眾記得留意相關規定。