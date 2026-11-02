東北季風今（2）日午後增強，氣象專家賈新興表示，大台北、基隆、宜蘭下班時間起降雨機率明顯提高，且越晚雨勢越大，周三、周四（11月4日至11月5日）短暫回穩後，周五（11月6日）更強東北季風再襲，北部白天高溫降至24至27度，早晚低溫下探19度，濕涼天氣一路延續至下周。
北部氣溫一路下滑 周五低溫剩19度
賈新興指出，今天清晨各地都會區低溫約20至21度，空曠郊區18至19度，今天中午後東北季風增強，北台灣白天高溫將只剩26至27度，周三、周四略為回溫，但周五更強的東北季風抵達，北部白天只剩24至27度，早晚更是只有19至21度，空曠地區更低。
南台灣未來一周，白天高溫維持在28至30 度，夜間22至25度，體感一路舒適到下周一晚間才開始降溫轉涼，低溫會降到22度，日夜溫差較大。
今天雨越晚越大 周五起北北基宜連日有雨
東北季風也將帶來顯著降雨，賈新興提醒，今天午後水氣逐漸增加，包括新北、台北、基隆、宜蘭，在下班時間降雨機率顯著提高，越晚雨勢越明顯，東半部地區也有局部較大雨勢發生的機會，基隆北海岸、大台北地區以局部短暫雨為主，桃園也有零星短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，雨勢會持續到明天。
周三、周四東北季風減弱，只剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；不過周五起一直到下周三（11月11日），更強的東北季風襲台，北北基宜的降雨時間長，宜蘭更是要注意大雨發生，未來一周2波東北季風讓天氣起伏較大，請民眾特別留意。
此外，賈新興提及，目前在台灣東方遠洋發展的煙花颱風，路徑準備往北轉向，朝日本南部、東南部海域移動，對台灣、日本皆無影響。
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賈新興指出，今天清晨各地都會區低溫約20至21度，空曠郊區18至19度，今天中午後東北季風增強，北台灣白天高溫將只剩26至27度，周三、周四略為回溫，但周五更強的東北季風抵達，北部白天只剩24至27度，早晚更是只有19至21度，空曠地區更低。
南台灣未來一周，白天高溫維持在28至30 度，夜間22至25度，體感一路舒適到下周一晚間才開始降溫轉涼，低溫會降到22度，日夜溫差較大。
東北季風也將帶來顯著降雨，賈新興提醒，今天午後水氣逐漸增加，包括新北、台北、基隆、宜蘭，在下班時間降雨機率顯著提高，越晚雨勢越明顯，東半部地區也有局部較大雨勢發生的機會，基隆北海岸、大台北地區以局部短暫雨為主，桃園也有零星短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，雨勢會持續到明天。
周三、周四東北季風減弱，只剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；不過周五起一直到下周三（11月11日），更強的東北季風襲台，北北基宜的降雨時間長，宜蘭更是要注意大雨發生，未來一周2波東北季風讓天氣起伏較大，請民眾特別留意。
此外，賈新興提及，目前在台灣東方遠洋發展的煙花颱風，路徑準備往北轉向，朝日本南部、東南部海域移動，對台灣、日本皆無影響。