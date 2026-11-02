兒子即將結婚，做母親的卻因為簽證問題，連回家的飛機都搭不上！一名50歲的斯里蘭卡女子蘭辛哈（Ruchira Ranasingha），已經在南太平洋的庫克群島（Cook Islands）滯留3年，原本希望盡快與家人團聚，甚至連機票都買好了，但遲遲無法取得轉機簽證，至今仍找不到返國途徑。
根據《BBC》報導，蘭辛哈唯一的兒子這個月就要結婚，她非常希望能夠出席婚禮，而且，她的母親也因為擔心她的處境，健康狀況持續惡化，經常進出醫院，讓她很害怕會連母親最後一面都見不著，無奈表示自己願意接受任何安排，甚至被戴手銬、綁起來都無所謂，只求能夠回家。
移民顧問建議離境申請工作簽證 卻讓她失去原有資格
報導指出，蘭辛哈是在2018年離開斯里蘭卡，當時她經營的小型成衣工廠，因為生意不佳而倒閉，背負債務的她，前往香港擔任家庭看護。2022年底，她又前往紐西蘭，並以「在斯里蘭卡受到債主威脅為由」申請庇護，之後取得開放工作簽證，在當地餐廳工作。
原本餐廳願意協助她申請雇主擔保工作簽證，但由於紐西蘭規定，庇護申請處理期間，不能另外申請其他類型簽證，導致她的申請遭到拒絕。她隨後向移民顧問公司尋求協助，對方建議她先離開紐西蘭，再從海外重新申請工作簽證。
於是，蘭辛哈前往庫克群島短暫停留，事後證明這是項災難性的錯誤決定-新的工作簽證申請依然被拒絕，而且她離開紐西蘭的行為，也違反原有庇護相關簽證條件，紐西蘭當局隨後表明，不會再核發她未來的簽證。
蘭辛哈表示，移民顧問後來也承認，對於誤判情勢負有責任，但也找不到其他辦法可以協助她。
申請7次過境簽證全被拒！返國航線陷入死結
真正讓蘭辛哈陷入困境的，是返國途中，必須經過其他國家轉機。她原本買好紐西蘭航空機票，準備從庫克群島返回斯里蘭卡，卻在機場被告知，必須先取得紐西蘭過境簽證才能登機。
她先後3度申請紐西蘭過境簽證，全部遭到拒絕，另外4次申請澳洲過境簽證也沒有成功。紐西蘭當局表示，無法確定她是真的要經由紐西蘭離境，由於她曾提出庇護申請，當局擔心她可能在轉機期間，再次提出庇護要求。
至於其他可能航線，包括美國夏威夷、法屬玻里尼西亞的大溪地，相關單位則要求她先親自前往紐西蘭提供生物辨識資料，才能進一步處理簽證申請，但她偏偏就是拿不到前往紐西蘭的簽證，形成難以解開的死結。
當地居民伸出援手 斯里蘭卡政府出面協助
儘管被迫滯留異鄉，蘭辛哈並非完全孤立無援。她目前暫住的飯店，免費提供員工宿舍給她，居民也經常送來食物與衣物，飯店一名董事甚至送給她一台縫紉機，讓她能靠縫紉賺取少量收入。
紐西蘭移民法律專家麥克林蒙特（Alastair McClymont）指出，蘭辛哈當初很可能接受了不恰當的移民建議，批評部分「缺乏專業能力」的移民顧問，在不了解申請風險的情況下，就貿然收費代辦。簡言之，蘭辛哈很可能是在經濟壓力、對移民制度不熟悉、疑似遇上不專業移民顧問，一步錯、步步錯造成的困局。
斯里蘭卡外交部則向《BBC》表示，政府正試圖透過駐紐西蘭單位協商，採取必要措施，協助她返回祖國，但截至報導刊出時，蘭辛哈的困境還沒解決。蘭辛哈的哥哥擔心，妹妹的精神狀況已經相當不好，甚至曾向家人說出，如果不能活著回家，至少希望自己的遺體能被送回之類的負面言論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
移民顧問建議離境申請工作簽證 卻讓她失去原有資格
報導指出，蘭辛哈是在2018年離開斯里蘭卡，當時她經營的小型成衣工廠，因為生意不佳而倒閉，背負債務的她，前往香港擔任家庭看護。2022年底，她又前往紐西蘭，並以「在斯里蘭卡受到債主威脅為由」申請庇護，之後取得開放工作簽證，在當地餐廳工作。
原本餐廳願意協助她申請雇主擔保工作簽證，但由於紐西蘭規定，庇護申請處理期間，不能另外申請其他類型簽證，導致她的申請遭到拒絕。她隨後向移民顧問公司尋求協助，對方建議她先離開紐西蘭，再從海外重新申請工作簽證。
於是，蘭辛哈前往庫克群島短暫停留，事後證明這是項災難性的錯誤決定-新的工作簽證申請依然被拒絕，而且她離開紐西蘭的行為，也違反原有庇護相關簽證條件，紐西蘭當局隨後表明，不會再核發她未來的簽證。
蘭辛哈表示，移民顧問後來也承認，對於誤判情勢負有責任，但也找不到其他辦法可以協助她。
申請7次過境簽證全被拒！返國航線陷入死結
真正讓蘭辛哈陷入困境的，是返國途中，必須經過其他國家轉機。她原本買好紐西蘭航空機票，準備從庫克群島返回斯里蘭卡，卻在機場被告知，必須先取得紐西蘭過境簽證才能登機。
她先後3度申請紐西蘭過境簽證，全部遭到拒絕，另外4次申請澳洲過境簽證也沒有成功。紐西蘭當局表示，無法確定她是真的要經由紐西蘭離境，由於她曾提出庇護申請，當局擔心她可能在轉機期間，再次提出庇護要求。
至於其他可能航線，包括美國夏威夷、法屬玻里尼西亞的大溪地，相關單位則要求她先親自前往紐西蘭提供生物辨識資料，才能進一步處理簽證申請，但她偏偏就是拿不到前往紐西蘭的簽證，形成難以解開的死結。
當地居民伸出援手 斯里蘭卡政府出面協助
儘管被迫滯留異鄉，蘭辛哈並非完全孤立無援。她目前暫住的飯店，免費提供員工宿舍給她，居民也經常送來食物與衣物，飯店一名董事甚至送給她一台縫紉機，讓她能靠縫紉賺取少量收入。
紐西蘭移民法律專家麥克林蒙特（Alastair McClymont）指出，蘭辛哈當初很可能接受了不恰當的移民建議，批評部分「缺乏專業能力」的移民顧問，在不了解申請風險的情況下，就貿然收費代辦。簡言之，蘭辛哈很可能是在經濟壓力、對移民制度不熟悉、疑似遇上不專業移民顧問，一步錯、步步錯造成的困局。
斯里蘭卡外交部則向《BBC》表示，政府正試圖透過駐紐西蘭單位協商，採取必要措施，協助她返回祖國，但截至報導刊出時，蘭辛哈的困境還沒解決。蘭辛哈的哥哥擔心，妹妹的精神狀況已經相當不好，甚至曾向家人說出，如果不能活著回家，至少希望自己的遺體能被送回之類的負面言論。