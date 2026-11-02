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婦人拒握手 汪志冰回拍質問「妳打我幹什麼？」

汪志冰稱自己才是受害者 若長輩不舒服願道歉

汪志冰留言區遭洗版 挨批「議員打選民」

台北市長蔣萬安妻子石舫亘昨（1）日前往士林社子市場掃街拜票，陪同的國民黨台北市議員汪志冰途中與一名婦人發生肢體衝突，相關畫面曝光後持續延燒。汪志冰雖解釋自己是先被對方打，才會回「揮」婦人一下，並表示若長輩感到不舒服願意道歉，但網友仍不買單，隨即湧入她的臉書留言洗版，批評「太沒水準了，還打選民」、「做錯事情，道歉很難嗎？」石舫亘昨到社子市場代夫拜票，沿途向攤商與民眾握手寒暄。過程中，一名婦人走到汪志冰附近，揮手拒絕與石舫亘握手，之後疑似拍了汪志冰一下準備離開。汪志冰隨即轉身回拍婦人肩膀、背部，並當場質問：「妳不要打我好不好？妳打我幹什麼？」相關畫面因掃街全程直播，很快在社群平台上廣為流傳。面對外界質疑，汪志冰事後表示，當時市場人多，她看到婦人經過，以為對方想握手，因此上前詢問，沒想到婦人拒絕後先打了她。她強調，自己被打的角度剛好沒有被鏡頭拍到，因此外界只看到她回拍婦人的畫面，「所以我才是真正的受害人」。至於畫面中的動作，汪志冰解釋，是因為她先被對方打，才「揮」了一下；不過她也表示，如果這名長輩因此感到不舒服，她願意向對方道歉，但仍強調自己是先被打的一方。然而許多民眾仍湧入汪志冰的臉書留言區批評，部分留言表示：「太沒水準了，還打選民」、「議員打選民，妳應該是第一個」、「這種氣度，不配當民意代表」、「惱羞打人還不認錯，可悲」、「這個議員會打人耶，好害怕喔」、「標準的打人喊救命」、「妳也是阿嬤了，怎麼打阿嬤？」等。