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茶湯會「茶韻可可」3款新品開賣！「第二杯現折20元」優惠

▲茶湯會今年秋冬開喝「茶韻可可」新品。（圖／茶湯會tw.tp-tea.com）

▲茶湯會6款「勵志時刻」紙杯設計。（圖／茶湯會tw.tp-tea.com）

龜記「抹茶新韻」3款新品！招牌茶王、Oatly燕麥奶開喝

▲龜記「抹茶新韻」3款秋冬新品開賣。（圖／龜記茗品guiji-group.com）

茶控又有新品可以喝了！茶湯會表示，「茶韻可可」選用100%純可可粉結合焙茶、鐵觀音與蜜柑果香，11月開賣祭出「第二杯現折20元」限時優惠。龜記茗品表示，全新「抹茶新韻」結合招牌茶王、Oatly燕麥奶開喝3款新品。《NOWNEWS今日新聞》整理秋冬新品手搖飲料菜單優惠一次掌握。2026年茶湯會冬天主打100%純可可粉，全新推出「茶韻可可」系列新品，搭配日本靜岡焙茶、鐵觀音結合濃醇鮮乳的「可可焙茶拿鐵」，加入香甜蜜柑醬的「可可蜜柑觀音拿鐵」，及融合錫蘭烏瓦紅茶與鮮乳的「可可紅茶拿鐵」。（每人限購2組，外送平台不適用）。茶湯會去年週年慶以「勵志時刻」為主題舉辦杯身設計徵選，茶友創作的6款獲獎作品，已自11月1日起，成為6款期間限定的「勵志杯身」紙杯杯身，傳遞勇敢追夢、堅持信念的力量；勵志故事還將製成展示看板，於茶湯會全台門市展出。◾️百貨店95元／北部90元／中南部85元◾️百貨店95元／北部90元／中南部85元◾️百貨店90元／北部85元／中南部80元龜記使用嚴選100%台灣在地採摘茶菁，結合傳統「蒸菁工法」與低溫研磨技術，推出一系列兼具鮮綠色澤與甘甜感的「抹茶新韻」系列新品。台灣在地蒸菁綠茶結合龜記招牌茶王的「冷萃抹茶王」、搭配小農鮮乳打造溫潤濃厚的「抹茶王鮮乳」、攜手Oatly燕麥奶開喝穀物醇香「抹茶燕麥乳」。◾️◾️◾️：11月16日上市