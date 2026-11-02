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▲席曼寧（右）1986年以《金色山莊》出道，陸續演出多部戲劇作品。（圖／翻攝自民視戲劇館Formosa TV Dramas YT）

63歲資深女星席曼寧和林煒主演的《我永遠愛你》在Threads上爆紅，混血臉蛋被封為「上古許瑋甯」，昔日戲劇作品再度受到討論。不過，席曼寧已淡出演藝圈多年，財富自由的她至今未婚，她過去受訪時也提到，感謝不少前輩勸她要懂得存錢，更吐金句說：「存了錢也不要讓人知道，不要傻傻地結了婚以後，都拿給老公看。」席曼寧1986年以《金色山莊》出道，陸續演出多部戲劇作品，包括「花系列」、《犀利人妻》、《真情滿天下》、《不良笑花》等等，近年淡出演藝圈的她，3年前出席大愛記者會分享現況，脫口自己早已「財富自由」。21歲就買入第一間房子的她，靠著每10年賣一間房子，席曼寧當時透露一共賣出3間，因此即使7年沒拍戲生活依舊過得很好。至今未婚的她，分享財務自由的重要性，表示：「如果財務不自由，就有很多身不由己。」席曼寧透露自己每月包括父母、個人開銷總共12萬，因此她很感恩過去許多前輩告誡她要懂得存錢，吐露金句說：「存了錢也不要讓人知道，不要傻傻地結了婚以後，都拿給老公看。」至於感情方面，席曼寧曾透露未婚原因，表示父母生了5個小孩，從小看他們帶孩子覺得很累，因此不願受到家庭束縛、犧牲掉自由，即便以前交過不少男朋友，但始終沒有動念結婚。而熱愛單身生活的她，也分享平時有空就喝咖啡放空、修習佛法、打坐、佈施等，笑說「如果結婚的話，這些事情根本不可能隨心所欲的做。」席曼寧如今過著退休生活，不僅多年來未演戲，就連社群也許久未更新，被問到未來是否還會接戲？她則坦言自己對演藝事業抱持隨緣態度，再加上現在找她演的角色，大多都是媽媽及阿嬤，讓她直言：「我不想演阿嬤！所以慢慢學做生意。」