現任知名節目評論員特納（Evan Turner）近日就在節目中對這名年僅19歲新星給予極高評價，認為弗拉格球場成熟度與全面性，已經超越兩屆MVP得主「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。

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弗拉格比字母哥更強！特納解釋原因

看了他的表現後，我會說，兄弟，他比揚尼斯（字母哥）更強。揚尼斯是用老派的強攻方式，而弗拉格則顯得很從容，給人一種『我知道該怎麼贏球』的感覺。

他才19歲，就已經展現出統治力。

弗拉格再度超進化 場均數據飆升

在上場時間從33.5分鐘下修至32.2分鐘情況下，場均數據卻暴漲到26.8分、6籃板、6.6助攻、2.6抄截與1.2火鍋，率領獨行俠開季打出4勝2敗佳績

NBA達拉斯獨行俠2025年狀元弗拉格（Cooper Flagg）今年沒有遇上二年級症候群，反而再度進化，各項進階數據都擠身聯盟頂列，前NBA球員、特納在節目中分享他觀察弗拉格比賽後的直觀感受：「特納認為，字母哥早期更多依賴強悍的肢體對抗與身體天賦來撕裂防守，而弗拉格以19歲年紀，展現出遠超同齡人的籃球智商、比賽節奏感與全能打法，懂得如何以更聰明、更高效的方式掌控戰局並帶領球隊獲勝。「身為2025年選秀會狀元郎，弗拉格進入NBA後迅速無縫接軌。首個賽季他便繳出場均21分、6.7籃板、4.5助攻、1.2抄截與0.9火鍋全面數據，囊括年度最佳新秀殊榮。進入2026-27球季，19歲弗拉格表現更加成熟穩定，，弗拉格個人表現，完美契合現代籃球對全能前鋒的要求。對比同時期字母哥，生涯早期在增重與適應強度上花了不少功夫，直到生涯第4年才接班一哥，後續成長為10屆全明星、2屆年度MVP，並率隊奪冠過1次，弗拉格雖然成就仍比步上前輩，但起步確實已經領先同期的字母哥不少。