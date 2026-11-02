我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席曼寧飾演的「琪琪」乳癌病逝，留下一個兒子給林煒。（圖／翻攝自YouTube 民視戲劇館）

▲崔佩儀嫁給林煒，結局中捧著姊姊的牌位拜別父母。（圖／翻攝自YouTube 民視戲劇館）

林煒和席曼寧主演的《我永遠愛你》近來在Threads上爆紅，林煒年輕時的帥臉被封為「上古許光漢」，除此之外劇情、台詞露骨，也讓網友驚呼，1997年的戲也太敢拍，但卻很少人討論這部劇的結局是什麼。結局中席曼寧乳癌病逝，林煒娶了她的妹妹崔佩儀，兩人還捧著牌位拜別父母、完婚，讓許多人不敢置信，竟然是大爛尾。林煒和席曼寧在《我永遠愛你》中愛得濃烈，在校園、街邊、老家的門口都能親起來，林煒還說出「妳的胸部好美，我好喜歡」等露骨台詞，沒想到席曼寧罹患乳癌，雖兩人後來生了孩子，但席曼寧不願接受治療，最後仍撒手人寰。中間還穿插身世之謎，一直對林煒有好感的崔佩儀，竟然是席曼寧的親生妹妹，在席曼寧病逝後，崔佩儀向林煒坦承心意，希望自己能代替姊姊照顧他，林煒則說自己心中永遠有一塊位置是留給席曼寧的。然而最後林煒的父親去提親，提的是希望能迎娶席曼寧的牌位，而崔佩儀也順勢嫁給他，大婚之日林煒和崔佩儀捧著牌位拜別父母，洞房時牌位也在房間，雙方家長吃飯，父親也說要先敬大女兒一杯，最後才將小女兒交付給林煒。不少觀眾無法接受這樣的結局，「說好的永遠愛你呢」、「蛤 最後不是跟席曼寧？我不追劇了，爛尾」、「男主角 前面親成那樣。 後面娶別人」。