皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家注意了！任天堂近日推出《皮克敏4 Nintendo Switch 2 Edition + 大家來挑戰! 當多慮檢定》，為了慶祝新作登場，官方展開深度連動企劃，玩家只需透過 Switch 2 體驗試玩版或正式版，並達成指定的「當多慮任務」，就能免費獲得自選顏色的 「Mii歐慶騎乘服、特殊明信片、秘密洞窟地圖」禮物，《NOWNEWS》也透過本文，詳細整理領取步驟、任務等資訊。
《皮克敏4 》試玩版 在《Pikmin Bloom》能領到什麼？
目前《皮克敏4 Nintendo Switch 2 Edition》推出試玩版和正式版，《Pikmin Bloom》官方說明，玩家如果是體驗試玩版，只要進入「當多慮學院」，參加休閒關卡的「蘑菇大混戰」或「物資運送」正式考試，就能獲得1張連動限定的特殊明信片，以及紅色的歐慶騎乘服。
正式版累積點數 《Pikmin Bloom》禮物越領越多
若遊玩正式版，玩家能參與每週五、六、日定期開放的當多慮學院正式檢定，每次參加考試都會根據表現評級頒發獎牌與當多慮點數，參加獎可拿30點，白金牌或大師評級則高達125點，每月官方會釋出6個全新課程，只要持續挑戰累積點數，就能在《Pikmin Bloom》中逐步解鎖不同階段的豐厚獎勵。
當玩家累積滿600點當多慮點數時，可領取1張能在未來新功能「秘密洞窟」使用的洞窟地圖。點數達到1400點，能免費獲得「歐慶騎乘服」Mii布偶裝，且可從綠、橘、藍、紫、粉紅等5種款式中自選1種顏色，當點數一口氣達到2500點高標時，還能再加碼獲得1張特殊明信片。
《Pikmin Bloom》連動特典怎麼領？步驟一次看
領取連動特典的步驟方面，首先必須確認 Switch 2 主機所登入的 Nintendo Account 與《Pikmin Bloom》綁定的帳號完全一致，當在主機上達成任務條件後，畫面會彈出傳送資料的詢問訊息，按下「傳送」後，再開啟手機上的《Pikmin Bloom》應用程式，系統就會自動發放對應獎勵。
若達成條件後未收到獎勵，可檢查《Pikmin Bloom》是否已更新至最新版本，或於 Switch 2 遊戲選單的設定中手動重新傳送資料，此外，部分國家與地區之特定年齡使用者帳號，須由監護人透過家庭群組同意開啟資料傳送權限。
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前《皮克敏4 Nintendo Switch 2 Edition》推出試玩版和正式版，《Pikmin Bloom》官方說明，玩家如果是體驗試玩版，只要進入「當多慮學院」，參加休閒關卡的「蘑菇大混戰」或「物資運送」正式考試，就能獲得1張連動限定的特殊明信片，以及紅色的歐慶騎乘服。
若遊玩正式版，玩家能參與每週五、六、日定期開放的當多慮學院正式檢定，每次參加考試都會根據表現評級頒發獎牌與當多慮點數，參加獎可拿30點，白金牌或大師評級則高達125點，每月官方會釋出6個全新課程，只要持續挑戰累積點數，就能在《Pikmin Bloom》中逐步解鎖不同階段的豐厚獎勵。
當玩家累積滿600點當多慮點數時，可領取1張能在未來新功能「秘密洞窟」使用的洞窟地圖。點數達到1400點，能免費獲得「歐慶騎乘服」Mii布偶裝，且可從綠、橘、藍、紫、粉紅等5種款式中自選1種顏色，當點數一口氣達到2500點高標時，還能再加碼獲得1張特殊明信片。
領取連動特典的步驟方面，首先必須確認 Switch 2 主機所登入的 Nintendo Account 與《Pikmin Bloom》綁定的帳號完全一致，當在主機上達成任務條件後，畫面會彈出傳送資料的詢問訊息，按下「傳送」後，再開啟手機上的《Pikmin Bloom》應用程式，系統就會自動發放對應獎勵。
若達成條件後未收到獎勵，可檢查《Pikmin Bloom》是否已更新至最新版本，或於 Switch 2 遊戲選單的設定中手動重新傳送資料，此外，部分國家與地區之特定年齡使用者帳號，須由監護人透過家庭群組同意開啟資料傳送權限。