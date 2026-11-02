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全省警力進駐深圳 加強街頭巡邏與出入管制

美俄領袖可能出席 深圳同步展開峰會宣傳

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將在中國深圳登場，預料將有美國、俄羅斯等多國政要出席。為加強會議期間維安，廣東省公安廳11月1日宣布全面啟動高等級警戒勤務，從全省抽調警力支援深圳，並要求「重兵上街、嚴管嚴控」，同時加強城市周邊檢查及無人機禁飛管制。綜合《南方都市報》旗下「深圳大件事」、澎湃新聞等中國媒體報導，廣東省公安廳1日召開APEC維安動員會，由廣東省副省長兼公安廳長劉國周主持部署，要求全省公安機關進入會議維安的最後準備階段。根據會議部署，廣東省公安機關將提高警力投入，各級公安主管及主要警種負責人須全程在崗，並從其他城市抽調警力支援深圳。維安措施包括增加街頭巡邏、加強重要場所防護，以及嚴格檢查物流寄送、爆裂物與危險物品。警方也將在深圳周邊及廣東省外圍設置多層檢查與管制機制，試圖在相關人員或物品進入深圳前排除潛在安全風險。此外，官方要求加強無人機禁飛管制，取締未經許可的飛行活動，以及非法改裝、破解無人機管制系統等行為。這次APEC峰會受到國際關注，除了中國領導人，外界也關注美國與俄羅斯領袖是否藉峰會期間舉行會談。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前表示，已與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）討論兩國領導人在深圳APEC期間互動的可能性，但相關會面安排仍有待確認。深圳市政府也同步展開峰會宣傳，發布APEC東道主城市主題曲《在奇跡之城遇見你》及音樂影片，並向市民發出公開信，呼籲配合會議相關安排。