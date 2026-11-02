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▲立法院長韓國瑜昨（1）日南下高雄，特別前往左營鳳邑舊城城隍廟參香，為爭取連任的市議員李眉蓁加油打氣。（圖／李眉蓁提供）

高雄市議員選戰逐漸升溫，左營、楠梓選情競爭激烈。立法院長韓國瑜昨（1）日南下高雄，特別前往左營鳳邑舊城城隍廟參香，為爭取連任的市議員李眉蓁加油打氣。從六年前市長補選的雨中同台，到如今再度相挺，韓國瑜以「壓不扁的玫瑰」形容李眉蓁，呼籲支持者集中選票、不要分票，一起守護李眉蓁，讓她繼續為左營、楠梓服務。韓國瑜致詞時回顧，2020年高雄接連面臨市長罷免、議長離世，國民黨士氣低迷，在最艱困的時刻，願意站出來承擔市長補選重任的，就是李眉蓁。他感慨，她這些年受了許多委屈，含著眼淚熬過難關，如今依然保持正面態度，沒有停下服務選民的腳步。對李眉蓁而言，那是一場在逆境中接下的艱困選戰。當時國民黨四處徵詢人選，遲遲找不到願意承擔的人，她卻發揮俠女性格，看到國民黨有難，二話不說、拔刀相挺，不計個人得失，扛起這場艱困選戰。這份危難時挺身而出的俠氣與勇氣，令許多支持者深感敬佩，也讓她與韓國瑜之間的情誼更加深厚。兩人最令支持者難忘的同台畫面，出現在2020年8月14日的市長補選選前之夜。當晚高雄下起滂沱大雨，韓國瑜與李眉蓁等人全身濕透，仍站在台上向選民請託。風雨中的相挺，至今仍是許多支持者心中的深刻記憶。補選失利後，李眉蓁重新回到校園攻讀碩士，面對過去的爭議。在議員、母親與學生的多重身分之間，她持續投入服務，用行動重新累積信任。六年後，韓國瑜再次站到她身旁，肯定的正是這份歷經低潮仍不放棄的韌性。「壓不扁的玫瑰」，既是對她走過風雨的鼓勵，也是對她繼續向前的期許。面對選戰最後階段，韓國瑜呼籲支持者全力唯一支持李眉蓁。李眉蓁也期待，鄉親將鼓勵化為實際支持，讓她繼續留在議會，為左營、楠梓承擔責任、做好服務。