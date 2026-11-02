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賴瑞隆支持度領先7個百分點 看好度差距更大

藍營凝聚力略高 中立選民逾半仍觀望

市政議題逾4成選民難判優劣

2026高雄市長選戰進入倒數，根據《聯合報》今（2）日公布的最新民調，民進黨候選人賴瑞隆以40%支持度領先國民黨候選人柯志恩的33%，雙方差距7個百分點，另有26%選民尚未決定。值得注意的是，民眾黨支持者與中立選民支持柯志恩的比例都略高於賴瑞隆，最後不到1個月如何爭取尚未表態的選民，將成為藍綠攻防重點。另外，這份民調是在10月30日高雄市長電視辯論會前進行，尚未完全反映辯論後選民態度。《聯合報》最新民調顯示，若明天投票，40%選民支持賴瑞隆、33%支持柯志恩，其餘3名候選人支持度合計不到1%，另有26%未決定。當選看好度方面，49%受訪者看好賴瑞隆，21%看好柯志恩，另有30%無法判斷。以性別分析來看，男性選民中柯志恩獲38%支持、賴瑞隆37%，雙方接近；女性選民則有43%支持賴瑞隆，領先柯志恩14個百分點。年齡方面，賴瑞隆在40歲以下及60歲以上選民中分別領先6個及11個百分點，40至59歲則為賴41%、柯38%，差距較小。政黨傾向方面，國民黨支持者有88%支持柯志恩，民進黨支持者則有82%力挺賴瑞隆，藍營凝聚力略高於綠營。民眾黨支持者中，60%支持柯志恩、9%支持賴瑞隆。中立選民則有25%支持柯志恩、22%支持賴瑞隆，但仍有53%尚未決定。候選人好感度方面，32%選民喜歡柯志恩、32%不喜歡；賴瑞隆則有33%喜歡、29%不喜歡。2人都各有相當比例選民未表態。市政能力評價方面，32%受訪者認為賴瑞隆提出的市政願景較具吸引力，23%較認同柯志恩；在解決青年外流議題上，32%認為賴瑞隆較有能力，24%選擇柯志恩；面對高雄市府超過2000億元債務問題，27%認為賴瑞隆較有辦法處理，22%認為柯志恩較佳。不過3項議題都有超過44%選民無法判斷2人優劣。針對民調結果，柯志恩表示，這份調查是在電視辯論會前進行，辯論後不少政策理念獲得認同，也感受到藍軍氣勢提升，接下來會持續衝刺、爭取選民支持。賴瑞隆則表示，會謹記高雄市長陳其邁「戒慎恐懼」的提醒，勇於承擔責任、謙卑面對鄉親託付。