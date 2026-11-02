OpenAI宣布，2026年12月起將調整ChatGPT使用額度制度，Plus、Pro及Business三種訂閱方案，未來使用ChatGPT與程式開發工具Codex時，將共用同一套額度，不再完全獨立計算。新制度改以Token衡量使用量，越複雜的任務、越進階的AI模型，可能消耗更多額度，對經常使用ChatGPT進行深度研究、資料分析，以及依賴Codex寫程式的用戶影響較大，新制有哪些優缺點一次看。
ChatGPT、Codex額度12月起合併3種付費方案受影響
根據OpenAI官方支援中心最新公告，2026年12月開始，ChatGPT Plus、Pro、Business訂閱方案的使用額度將與Codex整合， OpenAI計畫將ChatGPT Work的AI代理功能整合至一般ChatGPT使用介面。
Codex是OpenAI推出的AI程式開發工具，主要用來協助撰寫程式、修復錯誤及執行開發任務。ChatGPT Work則偏向複雜研究、資料分析、跨應用程式操作及文件製作。目前ChatGPT Work與Codex已採共用額度制度，使用其中一項功能都可能消耗同一份額度。
12月起將進一步整合ChatGPT與Codex的使用限制，部分進階AI任務可能互相影響，不過，官方強調一般Instant即時聊天不會扣除共用額度，民眾日常使用ChatGPT問答、簡單文字處理，預期受到的影響相對有限。
ChatGPT共用額度3類用戶要注意
新制度對不同使用族群的影響可能出現明顯差異，其中以下3類用戶最需要留意：
1.程式工程師、Codex重度用戶：經常使用Codex開發大型專案、除錯或執行自動化程式任務，可能因長時間運算消耗較多共用額度，連帶影響其他進階工作功能。
2.研究人員、上班族：經常透過ChatGPT Work進行深度研究、分析大量資料、製作報告或處理跨系統任務，需要留意與Codex共用額度的問題。
3.經常使用進階AI模型的用戶：官方表示，模型等級及任務複雜程度都會影響額度消耗，習慣使用高強度推理處理複雜任務的用戶，應特別關注新制實施後哪些功能會納入計算。
ChatGPT額度共用好處、壞處有哪些？
對使用者而言，共用額度的優點是使用方式可能更有彈性，能依照工作需要，在ChatGPT與Codex之間分配可用資源，可透過統一介面掌握剩餘額度，不必分別確認不同工具的使用量。不過，最大的疑慮是不同任務可能互相排擠，例如使用進階AI功能分析大量文件，再透過Codex開發程式，兩者若從同一額度池扣除，便可能更快碰到使用上限。OpenAI開發者社群也用戶認爲聊天、研究及程式開發屬於不同工作需求，合併額度可能降低使用彈性。
如何檢查額度、額度用完怎麼辦？
是否能維持原本ChatGPT與Codex分開計算的制度？根據OpenAI目前公布的說明，尚未提供讓付費用戶自行關閉共用額度，或選擇保留舊制的設定選項。未來用戶可進入ChatGPT的「設定（Settings）→使用量（Usage）」，查看合併後剩餘額度及下次重設時間，若額度用完，官方提供3種處理方式：
等待額度重設：不需額外付費，待使用額度恢復後再繼續。
升級訂閱方案：選擇符合工作需求、提供更高額度的方案。
購買額外點數：針對支援的進階功能購買Credits，繼續執行任務。
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根據OpenAI官方支援中心最新公告，2026年12月開始，ChatGPT Plus、Pro、Business訂閱方案的使用額度將與Codex整合， OpenAI計畫將ChatGPT Work的AI代理功能整合至一般ChatGPT使用介面。
Codex是OpenAI推出的AI程式開發工具，主要用來協助撰寫程式、修復錯誤及執行開發任務。ChatGPT Work則偏向複雜研究、資料分析、跨應用程式操作及文件製作。目前ChatGPT Work與Codex已採共用額度制度，使用其中一項功能都可能消耗同一份額度。
12月起將進一步整合ChatGPT與Codex的使用限制，部分進階AI任務可能互相影響，不過，官方強調一般Instant即時聊天不會扣除共用額度，民眾日常使用ChatGPT問答、簡單文字處理，預期受到的影響相對有限。
新制度對不同使用族群的影響可能出現明顯差異，其中以下3類用戶最需要留意：
1.程式工程師、Codex重度用戶：經常使用Codex開發大型專案、除錯或執行自動化程式任務，可能因長時間運算消耗較多共用額度，連帶影響其他進階工作功能。
2.研究人員、上班族：經常透過ChatGPT Work進行深度研究、分析大量資料、製作報告或處理跨系統任務，需要留意與Codex共用額度的問題。
3.經常使用進階AI模型的用戶：官方表示，模型等級及任務複雜程度都會影響額度消耗，習慣使用高強度推理處理複雜任務的用戶，應特別關注新制實施後哪些功能會納入計算。
ChatGPT額度共用好處、壞處有哪些？
對使用者而言，共用額度的優點是使用方式可能更有彈性，能依照工作需要，在ChatGPT與Codex之間分配可用資源，可透過統一介面掌握剩餘額度，不必分別確認不同工具的使用量。不過，最大的疑慮是不同任務可能互相排擠，例如使用進階AI功能分析大量文件，再透過Codex開發程式，兩者若從同一額度池扣除，便可能更快碰到使用上限。OpenAI開發者社群也用戶認爲聊天、研究及程式開發屬於不同工作需求，合併額度可能降低使用彈性。
如何檢查額度、額度用完怎麼辦？
是否能維持原本ChatGPT與Codex分開計算的制度？根據OpenAI目前公布的說明，尚未提供讓付費用戶自行關閉共用額度，或選擇保留舊制的設定選項。未來用戶可進入ChatGPT的「設定（Settings）→使用量（Usage）」，查看合併後剩餘額度及下次重設時間，若額度用完，官方提供3種處理方式：
等待額度重設：不需額外付費，待使用額度恢復後再繼續。
升級訂閱方案：選擇符合工作需求、提供更高額度的方案。
購買額外點數：針對支援的進階功能購買Credits，繼續執行任務。