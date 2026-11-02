我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何欣純支持度小輸江啟臣，看好度卻不及一半。（圖／何欣純競總提供，2026.11.01）

六項指標全面領先 江啟臣本命區支持度逾5成

▲民調數字顯示，8個立委選區中，江啟臣有3區贏何欣純一倍以上。（圖／台中市議會國民黨團提供，2026.11.01）

距離九合一大選投票日倒數25天，台中市長選戰最新民調出爐！台中市議會國民黨團今（2）日公布民調結果，國民黨候選人江啟臣支持度為38.3%，領先民進黨候選人何欣純的28.1%，差距達10.2個百分點，司法正義黨候選人洪麗華則為0.5%。在當選看好度方面，46.9%受訪者認為江啟臣最可能當選，何欣純為21.3%，江啟臣的看好度超過對手兩倍。這項調查由國民黨團委託佛光大學民調中心執行，根據國民黨團公布的數據，江啟臣在支持度、當選看好度、城市治理、長遠發展、候選人印象及指名度等六項指標，全面領先何欣純，呈現多項評比占優勢的態勢。除了支持度與當選看好度，城市治理方面，有38.4%受訪者認為江啟臣最能做好台中的城市治理，何欣純為24.1%，江啟臣領先14.3個百分點；至於誰最能帶領台中未來長遠發展，江啟臣獲得41.7%認同，何欣純為25.5%，差距達16.2個百分點。候選人印象方面，45.1%受訪者對江啟臣印象最好，何欣純26.9%，江啟臣領先18.2個百分點；在不提示候選人姓名的情況下，第一個說出江啟臣的比例為46.4%，何欣純則為26.9%，江啟臣整體指名度達71.0%。交叉分析顯示，男性受訪者中，40.3%支持江啟臣、30.2%支持何欣純；女性則有36.4%支持江啟臣、26.1%支持何欣純，男女及各學歷層級受訪者皆以江啟臣支持度較高。其中，50至59歲、60至69歲受訪者對江啟臣的支持度更分別達52.7%、51.2%。區域分析方面，江啟臣在立委本命區、涵蓋豐原、石岡、東勢、新社及和平等地區，支持度達56.7%；其他選區的支持度多高於何欣純，呈現跨區領先的結果。不過，民調中仍有18.6%受訪者尚未決定支持對象，另有6.7%未表態，合計25.3%。國民黨團強調，江啟臣目前在支持度與當選看好度雙雙領先，這是鼓勵也是責任，競選團隊將持續以積極行動回應市民期待。這項民調於10月29日至31日進行，由國民黨團委託佛光大學民調中心執行，採電腦輔助電話訪問方式，調查設籍台中市、年滿20歲且具有投票權的民眾，共成功訪問1,003人。抽樣方式採分層隨機抽樣，電話號碼簿系統抽樣後再以末兩碼隨機抽取，並依性別、年齡、學歷及行政區比例檢定加權；在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負3.1個百分點。