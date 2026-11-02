雙11購物節速食優惠11月3日提前開戰了！必勝客表示，個人披薩11元、外送升級大披薩買一送一，肯德基表示，原味蛋撻11元、青花椒咔啦雞腿堡XL套餐111元、雙色轉轉QQ球買一送一，神券最低28折「隨饗券 寄餐跨店取」超方便；PK雙饗卡APP加碼抽獎iPhone 18 Pro驚喜盲盒，優惠亮點一次整理。
必勝客與肯德基雙11攜手開搶「PK 雙饗卡 APP」最低28折神券，明天11月3日至11月23日，推出「11.11狂歡美食節」，11元起神券鎖定11月3日（二）、11月11日（三）、11月17日（二）、11月23日（一）上午10:00準時開賣（每帳號同商品限購1組，售完為止）。
必勝客：個人披薩11元！大披薩「買一送一」外送升級
11元起神券
◾️個人披薩11元（最高原價120元）
◾️9吋小披薩111元（最高原價430元）
◾️一公尺派對盒1311元（最高原價2199元）
隨饗券最低28折起寄餐跨店取
◾️單點超值小披薩111元／套（28折）
◾️單點經典大披薩222元／套（28折）
買一送一起天天領券
◾️德國芝心腸買一送一
◾️外送升級買大送大
◾️個人披薩買2送1（51折）
◾️義大利 麵／燉飯單點99元
肯德基：買一送一！蛋撻11元、咔啦雞腿堡XL套餐111元
11元起神券
◾️原味蛋撻11元（原價47元）
◾️青花椒香麻脆雞XL套餐111元（原價253元）
◾️青花椒咔啦雞腿堡XL套餐111元（原價227元）
隨饗券寄餐跨店取
◾️咔啦脆雞＋無糖綠茶66元／套（63折）
◾️雞堡蛋撻餐＋無糖綠茶111元／套（63折）
買一送一起天天領券
◾️8塊上校雞塊買一送一
◾️獨享雙雞餐63折
◾️就要吃堡餐65折
◾️椒麻茶爽餐67折
抽獎iPhone 18 Pro盲盒！PK雙饗卡APP加碼驚喜
11月3日至11月23日，每天打開PK雙饗卡APP抽獎驚喜盲盒（每帳號每天可玩一次），有機會獲得最大獎iPhone 18 Pro、還有超值優惠券5折起；首次下載加入「PK雙饗卡APP」，即贈必勝客「巧克力QQ球」與肯德基「蛋撻兌換券」（數量有限，送完為止）。
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必勝客：個人披薩11元！大披薩「買一送一」外送升級
11元起神券
◾️個人披薩11元（最高原價120元）
◾️9吋小披薩111元（最高原價430元）
◾️一公尺派對盒1311元（最高原價2199元）
隨饗券最低28折起寄餐跨店取
◾️單點超值小披薩111元／套（28折）
◾️單點經典大披薩222元／套（28折）
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◾️原味蛋撻11元（原價47元）
◾️青花椒香麻脆雞XL套餐111元（原價253元）
◾️青花椒咔啦雞腿堡XL套餐111元（原價227元）
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