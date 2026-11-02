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必勝客：個人披薩11元！大披薩「買一送一」外送升級

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▲雙11必勝客披薩11元、肯德基蛋撻11元，APP神券開搶。（圖／必勝客pizzahut.com.tw、肯德基kfcclub.com.tw）

肯德基：買一送一！蛋撻11元、咔啦雞腿堡XL套餐111元

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▲雙11最低28折「比買一送一便宜」神券一覽。（圖／必勝客pizzahut.com.tw、肯德基kfcclub.com.tw）

▲必勝客、肯德基買一送一雙11購物節優惠。（圖／必勝客pizzahut.com.tw、肯德基kfcclub.com.tw）

抽獎iPhone 18 Pro盲盒！PK雙饗卡APP加碼驚喜

▲最新iPhone 18 Pro手機抽獎驚喜盲盒。（圖／APPLE提供）

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