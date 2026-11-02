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▲車藝蓮捲入霸凌疑雲，公司第一時間道歉仍無法滅火。（圖／翻攝自IG@chayeryun）

41歲韓國女星車藝蓮近來捲入霸凌疑雲，一名匿名網友在網路論壇指控某位1985年出生的女演員，曾在國中時期對自己施暴，嚴重至耳膜破裂，長期受到她的欺辱，其他網友根據線索將矛頭指向車藝蓮，然而車藝蓮的經紀公司已經出面否認，但卻偷偷將YouTube部分影片和留言區關閉。一名匿名網友在論壇中發表標題為「拜託1985年出生的校園霸凌加害者停止演藝活動」的文章，文內指出該名藝人在校時期是不良學生團體成員之一，抽菸、羞辱同學，還會偷走同學的運動服和教科書。網友循著線索，將霸凌者矛頭指向車藝蓮，且又出現另一名爆料者，透露車藝蓮曾在廁所抓住同學的下巴，希望她坦承面對並道歉。車藝蓮經紀公司HB娛樂發表聲明，強調相關指控並非事實，否認她涉及校園霸凌，但網路上依舊充斥自稱是她昔日同學發布的匿名文章，還有人發現車藝蓮將YT部分影片和留言區關閉。製作團隊則表示，為了防止謠言散布，以及避免家人被攻擊，才會關閉留言區和影片，且頻道一直是由工作人員管理，車藝蓮並沒有介入。