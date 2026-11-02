我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昭妍驚喜曬出超音波照，宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自昭妍IG@melodysoyani）

韓國女團T-ARA在2022年宣布與交往3年的小9歲足球選手曹侑珉結婚，而昨（1）日是他們的結婚4周年紀念日，昭妍也驚喜曬出超音波照，宣布懷上男寶即將當媽的好消息。昭妍還在文中透露老公在世界盃比賽意外受傷後，陪他度過了一段低潮時期，好在老公堅強撐過去，才迎來這麼珍貴的禮物。昭妍在昨日於IG曬出超音波照，以及與懷孕後與老公的甜蜜日常，驚喜宣布即將當媽的好消息，「我們的孩子即將要出生了。」昭妍透露婚後老公曹侑珉結束首次世界盃比賽，並為了第二次世界盃努力了4年，不料卻在美國的賽事受傷，只能獨自回國，「在度過老公選手生涯中最大的考驗時，上天賜予我們完全沒想到、不在計畫中的珍貴禮物。」並直呼是奇蹟。昭妍感動表示跟老公得知孩子的存在後，每天都以感謝的心生活，「跟肚子裡的孩子一起快樂的生活中，以後也會跟我善良、誠實的老公，以及跟老公一模一樣的孩子，還有可愛的狗狗們一起感恩的活著！羊媽媽、兒子的媽就是我。」透露兒子將在明年的羊年出生。昭妍夫妻突然的好消息，也引來大批粉絲的祝賀，「真的太恭喜了，你們一定要幸福」、「T-ARA的第一個寶寶要出生了」、「我不敢相信妳已經要當媽了，恭喜」、「恭喜，歡迎來到育兒的世界。」