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台劇文藝復興還沒完！1997年由林煒、席曼寧主演的經典台劇《我永遠愛你》，最近在Threads掀起討論，兩人在劇中又親又抱，還有不少大膽的親密戲，讓年輕網友看傻眼，沒想到29年前的台劇尺度竟然這麼敢拍。不過，席曼寧當年的床戲對象可不只有林煒，過去她在節目《麻辣同學會》還爆料，曾與剛出道的謝祖武在《誰殺了大明星》演過激情床戲，兩人不只從浴室一路親熱到沙發，謝祖武還得幫她全身按摩、捏腳，現在回想起來都忍不住笑說，那根本是「全套服務」。2015年播出的《麻辣同學會》，曾邀請席曼寧、林煒等人同台，聊起當年拍攝《花系列》電視劇的往事，當時林煒被爆料，每次拍攝親密戲前都會先刷牙，還會主動向女演員打招呼，擔心拍攝過程中不小心碰到不該碰的地方，因此事先向對方致歉，私下相當紳士。沒想到話題聊著聊著，席曼寧突然提起自己跟謝祖武也曾演過床戲，讓眾人好奇，當年還是演藝圈新人的謝祖武，面對如此大膽的戲碼，究竟是怎麼拍的？席曼寧回憶，兩人當年合作的作品是《誰殺了大明星》，謝祖武那時才剛出道、甚至還沒當兵，戲中她飾演一名大明星，謝祖武則是她的情人，談到男方當年的地位，席曼寧原本還以為他是男二，沒想到謝祖武立刻糾正：「沒有，我是男八！」笑稱前面還有劉德凱、馬景濤等一大票前輩，自己根本排不上前幾名。謝祖武當時資歷尚淺，是席曼寧主動要謝祖武「表現出有多愛她」並親自帶對方入戲，兩人就演起當年浴室那場戲，脫掉衣服後，謝祖武幫她搓背，一路搓到沙發，還有全身按摩、連腳都捏，幾乎是全套的服務，讓一旁來賓聽得津津有味。這波台劇文藝復興，起因於林煒、席曼寧1997年主演的《我永遠愛你》在Threads被大量轉發，兩人當年不僅有激烈吻戲，林煒還曾在劇中對席曼寧說出「妳胸部好美」等大膽台詞，讓不少第一次接觸這部作品的年輕觀眾大開眼界。過去台灣《花系列》及中視劇場的作品，就經常透過複雜的愛情關係、婚外情與親密戲吸引觀眾，席曼寧也曾在《麻辣同學會》提到，當年這類戲劇之所以受歡迎，其中一個原因就是突破過去拍攝親密戲的保守方式，不再只是借位帶過，而是讓演員有更直接的肢體接觸。