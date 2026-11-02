《GTA6》將在11月19日問世，Rockstar Games 這次不只擴大開放世界規模，更全面升級犯罪與警方追捕系統，據《Edge》雜誌最新遊戲情報，玩家犯罪後，警方將能透過外貌、服裝、武器及監視器畫面追蹤行蹤，甚至出動「K9 警犬」直接撲倒玩家，加上全新的犯罪檔案評級，玩家每一次犯案都可能影響後續故事發展，讓逃亡過程不再只是甩開警車這麼簡單。
《GTA6》警方追捕全面升級 外貌、衣著、武器全都記錄
在警方追捕機制方面，傳聞《GTA6》導入更完整的身分辨識系統，警方不只會記住玩家的外貌，還會追蹤當時穿著、使用武器、監視器拍下的畫面，以及是否有同伙參與犯罪，換句話說，即使玩家成功逃離現場，也不代表通緝危機就此解除，必須透過更換整套服裝、丟棄武器，甚至與同伙分頭行動，才能降低被警方重新鎖定的風險。
警犬撲倒玩家 《GTA6》釘刺帶、GPS追蹤器全出動
更令人頭痛的是，警方這次還有警犬助陣，《Edge》遊戲預覽內容指出，K9 警犬將成為追捕行動的一環，甚至能直接撲倒玩家，此外，警方還會設置釘刺帶攔截逃逸車輛，部分高價車款甚至內建 GPS 追蹤器，一旦遭竊就可能暴露所在位置，因此玩家逃亡時可能要安排同伙負責開車，自己則從車內向後方追兵開火，讓追逐戰有更多不同玩法。
除了警方 AI，《GTA6》的NPC也變得更加聰明，據傳 Rockstar 為遊戲打造約60萬種 NPC 動畫，每個路人都有不同個性與行為模式，玩家長時間盯著路人看，可能惹怒對方，甚至有人會放狗追咬，公開拿出霰彈槍也可能引發周遭民眾恐慌，搶劫商店時更可能遇到路人挺身阻止，遭到劫車的司機也不一定會乖乖投降，部分人甚至會掏出武器反擊。
犯罪紀錄會影響劇情 《GTA6》主線任務賺錢才能解鎖
犯罪與金錢系統同樣有所變化，《GTA6》將加入全新的犯罪檔案評級，依照玩家行為從「專業」一路評定至「無可救藥」，相關紀錄甚至可能影響故事走向。此外，部分主線任務設有資金門檻，玩家必須先賺取足夠現金才能繼續推進劇情，除了搶劫商店、珠寶店，也能透過偷車賺錢，甚至使用「WAINK」黑市應用程式尋找指定車輛，將車輛完整交付買家後，依照車況換取報酬。
至於開放世界規模，《GTA6》地圖面積據稱約為《GTA5》的2倍，室內場景數量更增加至前作約10倍，玩家也不必推進主線，就能提前探索 Leonida 北部區域。遊戲還加入動態天氣系統，雲層會受到風向、濕度與季節影響，暴風雨可能從遠方逐漸橫掃地圖，雨水也會改變道路與建築物的濕潤程度；加上 Jason 與 Lucia 雙主角擁有4級關係系統，能透過散步、健身、騎車等活動培養感情，讓玩家在犯罪與逃亡之外，也能體驗更豐富的日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在警方追捕機制方面，傳聞《GTA6》導入更完整的身分辨識系統，警方不只會記住玩家的外貌，還會追蹤當時穿著、使用武器、監視器拍下的畫面，以及是否有同伙參與犯罪，換句話說，即使玩家成功逃離現場，也不代表通緝危機就此解除，必須透過更換整套服裝、丟棄武器，甚至與同伙分頭行動，才能降低被警方重新鎖定的風險。
更令人頭痛的是，警方這次還有警犬助陣，《Edge》遊戲預覽內容指出，K9 警犬將成為追捕行動的一環，甚至能直接撲倒玩家，此外，警方還會設置釘刺帶攔截逃逸車輛，部分高價車款甚至內建 GPS 追蹤器，一旦遭竊就可能暴露所在位置，因此玩家逃亡時可能要安排同伙負責開車，自己則從車內向後方追兵開火，讓追逐戰有更多不同玩法。
除了警方 AI，《GTA6》的NPC也變得更加聰明，據傳 Rockstar 為遊戲打造約60萬種 NPC 動畫，每個路人都有不同個性與行為模式，玩家長時間盯著路人看，可能惹怒對方，甚至有人會放狗追咬，公開拿出霰彈槍也可能引發周遭民眾恐慌，搶劫商店時更可能遇到路人挺身阻止，遭到劫車的司機也不一定會乖乖投降，部分人甚至會掏出武器反擊。
犯罪與金錢系統同樣有所變化，《GTA6》將加入全新的犯罪檔案評級，依照玩家行為從「專業」一路評定至「無可救藥」，相關紀錄甚至可能影響故事走向。此外，部分主線任務設有資金門檻，玩家必須先賺取足夠現金才能繼續推進劇情，除了搶劫商店、珠寶店，也能透過偷車賺錢，甚至使用「WAINK」黑市應用程式尋找指定車輛，將車輛完整交付買家後，依照車況換取報酬。
至於開放世界規模，《GTA6》地圖面積據稱約為《GTA5》的2倍，室內場景數量更增加至前作約10倍，玩家也不必推進主線，就能提前探索 Leonida 北部區域。遊戲還加入動態天氣系統，雲層會受到風向、濕度與季節影響，暴風雨可能從遠方逐漸橫掃地圖，雨水也會改變道路與建築物的濕潤程度；加上 Jason 與 Lucia 雙主角擁有4級關係系統，能透過散步、健身、騎車等活動培養感情，讓玩家在犯罪與逃亡之外，也能體驗更豐富的日常生活。