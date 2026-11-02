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無懼震盪！勞動基金9月收益數30.73％

9月時台股屬於高檔震盪，勞動部今（2）日公布9月勞動基金運用情形，勞動基金運用局表示，今年以來金融市場震盪劇烈，9整體勞動基金收益約1,178億元，截至9月底，整體勞動基金規模為9兆2,109億元，收益數為2兆4,405億元，收益率為30.73％。以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（2016年至2026年9月）平均收益率分別為12.20％及12.32％，近5年（2021至2026年9月）平均收益率分別為15.58％及15.39％，投資績效亮眼。台股9月上漲1,811點或3.93％，月線連二紅；季線漲1,814點，連六季走揚。勞金局表示，回顧9月市場表現，中東局勢緊張推升國際能源價格，加劇全球通膨及經濟成長疑慮，美國聯準會（Fed）為抑制通膨重啟升息，帶動美元走強及美債殖利率攀升，增加全球金融市場不確定性；國際股市表現漲跌互見，部分市場承受評價修正壓力，但AI相關類股仍具支撐。台股方面，受惠於半導體及AI供應鏈需求強勁，指數高檔震盪，期間漲跌幅度擴大，且資金集中於少數電子權值股，反映市場結構分歧問題。整體而言，全球金融市場持續面臨地緣政治衝突、通膨壓力及貨幣政策緊縮等多重挑戰，勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。截至9月底，整體勞動基金規模為9兆2,109億元，收益數為2兆4,405億元，收益率為30.73％。其中，新制勞退基金規模為6兆622億元，收益率30.43％；舊制勞退基金規模為1兆2,117億元，收益率44.16％；勞保基金規模為1兆6,812億元，收益率27.14％。就保基金規模為1,902億元，收益率2.73％；勞職保基金規模為387億元，收益率1.51％；積欠工資墊償基金規模為269億元，收益率為17.33％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為9,144億元，收益率為29.57％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為325億元，收益率為40.72％。展望未來，國際貨幣基金（IMF）10月13日發布世界經濟展望報告，對今年全球經濟成長預測由7月預估的3％上修至3.1％，主因是AI帶動的投資熱潮，抵銷能源成本飆升造成的部分衝擊。報告指出即使中東戰爭與貿易緊張情勢持續，AI相關投資為全球經濟帶來需求推力，使今年上半年經濟活動表現優於預期。國內方面，中華經濟研究院於10月17日發布第4季台灣經濟預測，受惠AI技術快速發展，帶動全球科技產業投資與相關產品需求擴張，成為經濟成長的重要動能，預估台灣2026年全年經濟成長率為12.16％。