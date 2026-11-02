《原神》、《崩壞：星穹鐵道》開發商 HoYoverse（米哈遊）再推全新作品！旗下首款溫馨星球生活模擬遊戲《星布谷地》，確定將於2026年12月4日全球上線，首波開放 PC、iOS 及 Android 平台，並支援跨平台互通。官方在公測前瞻特別節目中宣布，遊戲將於2027年登陸 Nintendo Switch 2，同時公開星球建設、角色互動、探索玩法及一系列預約福利，讓玩家能在浩瀚宇宙中打造專屬自己的夢幻星球。
《星布谷地》12月4日正式上線！2027年登陸Switch 2
《星布谷地》將成為 HoYoverse 旗下少見的生活模擬類型作品，不同於《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等主打冒險與戰鬥的作品，這次將重心放在悠閒生活、星球經營與社交互動，讓玩家能依照自己的步調探索宇宙，享受自由自在的星球生活。
《星布谷地》將於12月4日推出，首波登上PC、iOS及Android平台，並支援跨平台互通，讓玩家可以在不同裝置間延續遊戲進度。至於任天堂玩家期待的 Nintendo Switch 2 版本，也確定將於2027年推出，不過目前尚未公布確切上市日期。
《星布谷地》怎麼玩？種下露卡樹打造專屬星球
在《星布谷地》中，玩家將化身為「種星人」，搭乘星海精靈「奧陌陌」前往浩瀚星海，展開屬於自己的星球生活。遊戲一開始，玩家需要在自己的星球上種下「露卡種子」，隨著時間推移，種子將逐漸成長為「露卡樹」，並影響整顆星球的地貌、四季與生態環境，讓原本的星球慢慢發展出獨特風貌。
除了經營自己的星球，玩家還能認識各式各樣的友鄰夥伴，包括星球幹事「莫白」、星海飛車手「艾莎莎尼」等角色，隨著互動增加，逐漸從陌生人變親密好友。玩家可以駕船前往散落星海各處的「星嶼」探索，或到熱鬧的「星空街市」參加遊戲、拍賣活動，甚至分享自己的創作，體驗不同於傳統經營模擬遊戲的宇宙生活。
《星布谷地》預約獎勵公開！千件服裝家具免費拿
為了迎接12月4日公測，HoYoverse 準備了多項活動及獎勵，其中最吸引玩家注意的，就是官方宣布將有超過千件服裝與家具，可透過遊戲活躍度免費領取，讓玩家不必額外花錢，也能自由裝扮角色與星球。同步推出「好星友就這麼搭」活動，只要邀請另外兩名好友完成預約組隊，三人就能各自獲得一件專屬服裝。
11月1日起，開放「種出一顆星球」特別活動，邀請玩家透過活動網站設計自己的星球，部分入選作品還有機會獲得驚喜大獎。遊戲公測當天將同步推出首期「Seasonal Creation Event」創作激勵活動，只要分享符合活動規範的遊戲創作，就有機會獲得現金獎勵、遊戲內道具及官方周邊商品。
官方也在公測前瞻節目播出後，透過 X 社群帳號推出「移居指南手冊」相關活動，提供旅行箱、禮品卡及限定行李牌等抽獎獎品。目前《星布谷地》已開放玩家事前預約，想搶先體驗的玩家，可以前往Apple App Store、Google Play Store 及 Epic Games Store 搜尋遊戲名稱，完成預約後即可獲得上市通知。
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《星布谷地》將成為 HoYoverse 旗下少見的生活模擬類型作品，不同於《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等主打冒險與戰鬥的作品，這次將重心放在悠閒生活、星球經營與社交互動，讓玩家能依照自己的步調探索宇宙，享受自由自在的星球生活。
《星布谷地》將於12月4日推出，首波登上PC、iOS及Android平台，並支援跨平台互通，讓玩家可以在不同裝置間延續遊戲進度。至於任天堂玩家期待的 Nintendo Switch 2 版本，也確定將於2027年推出，不過目前尚未公布確切上市日期。
在《星布谷地》中，玩家將化身為「種星人」，搭乘星海精靈「奧陌陌」前往浩瀚星海，展開屬於自己的星球生活。遊戲一開始，玩家需要在自己的星球上種下「露卡種子」，隨著時間推移，種子將逐漸成長為「露卡樹」，並影響整顆星球的地貌、四季與生態環境，讓原本的星球慢慢發展出獨特風貌。
除了經營自己的星球，玩家還能認識各式各樣的友鄰夥伴，包括星球幹事「莫白」、星海飛車手「艾莎莎尼」等角色，隨著互動增加，逐漸從陌生人變親密好友。玩家可以駕船前往散落星海各處的「星嶼」探索，或到熱鬧的「星空街市」參加遊戲、拍賣活動，甚至分享自己的創作，體驗不同於傳統經營模擬遊戲的宇宙生活。
為了迎接12月4日公測，HoYoverse 準備了多項活動及獎勵，其中最吸引玩家注意的，就是官方宣布將有超過千件服裝與家具，可透過遊戲活躍度免費領取，讓玩家不必額外花錢，也能自由裝扮角色與星球。同步推出「好星友就這麼搭」活動，只要邀請另外兩名好友完成預約組隊，三人就能各自獲得一件專屬服裝。
11月1日起，開放「種出一顆星球」特別活動，邀請玩家透過活動網站設計自己的星球，部分入選作品還有機會獲得驚喜大獎。遊戲公測當天將同步推出首期「Seasonal Creation Event」創作激勵活動，只要分享符合活動規範的遊戲創作，就有機會獲得現金獎勵、遊戲內道具及官方周邊商品。
官方也在公測前瞻節目播出後，透過 X 社群帳號推出「移居指南手冊」相關活動，提供旅行箱、禮品卡及限定行李牌等抽獎獎品。目前《星布谷地》已開放玩家事前預約，想搶先體驗的玩家，可以前往Apple App Store、Google Play Store 及 Epic Games Store 搜尋遊戲名稱，完成預約後即可獲得上市通知。