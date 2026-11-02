我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞「酪梨醬滿福系列」早餐新品！11/4期間限定開賣

麥當勞早餐「酪梨醬滿福系列」，

▲麥當勞首度推出期間限定「酪梨醬滿福系列」，一次集結五款風味。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

▲麥當勞早餐有全新選擇，酪梨醬滿福堡11月4日開吃。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

韓國爆紅「奶昔大哥雲朵包」11/4限量開賣！買法一次看

麥當勞「奶昔大哥雲朵包」

▲韓國超人氣「奶昔大哥雲朵包」11/4起限量開賣，兼具吸睛外型與實用機能。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

麥當勞買一送一！爽吃大薯、麥克雞塊 APP週年慶優惠

11月4日至11月17日：

11月18日至11月24日：

11月9日至11月22日LINE隨買店取優惠：

▲麥當勞買一送一APP全球版週年慶優惠。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

台灣麥當勞有全新早餐！官方表示，11月4日開賣超級食物「酪梨醬滿福堡」、韓國爆紅「奶昔大哥雲朵包」也開搶！APP週年慶優惠大放送，大薯、麥克雞塊「買一送一」連吃3周，還有點數兌換6折起。《NOWNEWS今日新聞》整理麥當勞新品、最新速食優惠一次掌握。看準健康飲食風潮，麥當勞相中超級食物酪梨，首度將源自墨西哥的經典調味「Guacamole酪梨醬」結合滿福麵包，推出全新早餐選擇。以哈斯酪梨為基底，融合紅甜椒、墨西哥辣椒、洋蔥、大蒜及萊姆汁，呈現綿密滑順且帶有獨特清新香氣的口感。11月4日起至12月15日（或售完為止），早餐時段（上午5:00至10:30前）將推出五款「酪梨醬滿福系列」：◾️：單點105元，薯餅套餐150元。◾️：單點85元，薯餅套餐130元。◾️：單點75元，薯餅套餐120元。◾️：單點77元，薯餅套餐122元。◾️：單點85元，薯餅套餐130元。去年在韓國社群平台引發熱烈討論的「奶昔大哥雲朵包」，現在台灣也買得到！蓬鬆飽滿的外觀、搭配輕盈柔軟的材質，打造有如雲朵般的療癒造型，具備能裝入17吋筆電的大收納容量，兼具實用性。11月4日上午10:30起正式開賣：◾️：顧客凡選擇任一早餐套餐、超值全餐或分享盒（不含Happy Meal），可以乙個（每套餐限購1個）；單點售價為399元。◾️：每人每筆消費限購4個，數量有限，售完為止。慶祝麥當勞APP上線滿3年、會員突破700萬人，11月4日起連續三週推出「麥當勞APP週年慶」系列好康：◾️每週發放多張限定優惠券，包含薯餅、勁辣香雞翅、奶昔、金選系列及指定飲料等「買一送一」，以及購買指定餐組送點心／飲品。◾️會員每日可玩一次遊戲，中獎率100%，有機會抽中大薯、四塊麥克雞塊「買一送一」，以及買餐組送麥脆鷄腿、麥克雞塊、薯條等神券。◾️點數兌換「勁辣雞腿堡」、「10塊麥克雞塊」享單點6折優惠；點數兌換大薯、OREO冰炫風、大麥克等全部單點品項享8折優惠（前述6折品項除外）。麥當勞LINE官方帳號同步祭出隨買店取量購優惠，11月9日至11月22日，推出「金選咖啡系列（美式／那堤）買3送3」以及「冰焦糖奶茶買6送2」。早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應，或僅供應部份品項。