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期中選舉難救股市 市場恐高估政治影響

AI投資前景遭質疑 企業砸大錢反而讓市場擔心

聯準會利率政策成關鍵 就業數據恐再添變數

野村：科技股真正反彈 仍須等待Fed政策轉向

全球科技股近期持續承壓，市場期待美國期中選舉落幕後，政策不確定性消除能帶動股市反彈。不過，野村證券策略師松澤中（Naka Matsuzawa）警告，投資人可能高估選舉結果對金融市場的影響，真正拖累科技股的關鍵，在於人工智慧（AI）投資前景疑慮及企業信用風險。他認為，唯有美國聯準會（Fed）結束升息循環，才可能為全球科技股帶來實質且持續的反彈。根據野村證券10月30日發布的總體策略週報，松澤中（Naka Matsuzawa，音譯）預測，11月2日當週美國股市可能走弱，債券市場則相對強勢，美元面臨貶值壓力，日圓有望走升。目前市場普遍認為，若民主黨在期中選舉同時贏得參眾兩院控制權，可能導致美國財政政策陷入僵局，並提高AI產業監管趨嚴的風險，包括限制資料中心建設，進而衝擊股市。不過，松澤中指出，期中選舉在期貨等市場反映出的事件風險溢價已明顯下降，而被認為可能受到監管衝擊的企業，其股價表現也未顯著落後整體市場。他認為，這顯示近期科技股下跌並非主要受到選舉不確定性影響，即使選舉結果出爐，也未必能消除市場對科技產業的疑慮。松澤中分析，近期科技股內部出現明顯分化。自7月以來領跌的半導體類股開始反彈，先前相對抗跌的大型雲端服務及軟體公司，股價卻轉為走弱。他指出，投資人對企業財報的態度已出現變化，即使營收及獲利優於預期，也未必能帶動股價上漲；一旦表現不如預期，市場反應卻相當強烈。此外，相較於持續擴大AI資本支出的企業，投資人目前更青睞控制投資規模、改善現金流及提高股東回報的公司，反映市場開始擔心AI投資成長能否長期維持。儘管美國費城半導體指數單週上漲6.9%，日本及南韓半導體股仍未完全擺脫修正走勢，與AI投資密切相關的資本財及機械類股也缺乏明顯回升跡象，顯示市場信心尚未全面恢復。除了AI投資疑慮，松澤中認為，企業信用風險及主要央行的貨幣政策，也是影響全球金融市場的重要因素。他指出，近期市場對企業信用風險的擔憂有所緩解，可能主要與美國升息預期降溫有關，而非科技企業融資前景出現根本改善。不過，若接下來公布的美國就業數據優於預期，可能重新推升市場對聯準會升息的預期，使企業融資壓力及信用風險再度受到關注。匯市方面，松澤中分析，近期美元走強、日圓承壓，部分原因是信用風險疑慮緩解，帶動資金回流美元資產。但若半導體及銀行股反彈無法延續，美元仍可能因升息預期下降而面臨貶值壓力。松澤中強調，目前尚難找到足以扭轉全球科技股跌勢的明確催化因素。無論是美國期中選舉結果、科技類股內部資金輪動，或個別企業財報，都不足以從根本上改變市場趨勢。他認為，現階段最重要的潛在轉折點，是聯準會正式結束升息循環。只要金融環境持續緊縮，科技股估值就可能繼續承壓，市場對AI投資能否持續成長的疑慮也難以消除。因此，野村證券維持原先判斷，全球科技股要迎來全面且持續的反彈，仍須等待美國貨幣政策出現明確轉向。