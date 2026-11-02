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民進黨立法院黨團總召蔡其昌昨晚現身黨籍台北市長候選人沈伯洋造勢場合，痛斥台北市長蔣萬安施政不利，質疑「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發爭議。他深夜緊急發文解釋，質疑的是蔣施政，不是台北市民。蔣萬安今（2）日要求蔡其昌更正說法並向台北市民道歉，稱台北市政績當然不只鮮奶，市民不管支不支持他，都不應在言語上受到粗暴對待。蔡其昌昨晚現身沈伯洋在大安區的車掃活動，致詞時表示，台北市民水準非常高，台北市民不能接受整天鮮奶、輝達、大巨蛋，鮮奶不是不好啦，小朋友喝鮮奶健康有什麼不好，可是當一個首都的市長，如果政見、政績只有鮮奶，「你覺得台北市民是弱智嗎？你覺得台北市民對自己城市的期待只是孩子每一週給他一瓶兩瓶的鮮奶嗎？」蔣萬安今早視察婦幼專責醫院門診，會後針對蔡其昌昨晚的發言，他說，台北市的政績當然不只鮮奶。鮮奶政策大家看起來很簡單，但其實不管是走訪業者、克服系統上架，品項、價格等，這都需要透過公私協力才能達成，讓孩子能夠很方便的領取鮮奶。蔣萬安說，很多孩子他沒有辦法喝鮮奶，市府也提供可以喝豆漿，這些細節都必須想到，而且做得周延。那當然這個政策最早一開始中央其實也要來做班班喝鮮奶政策，但因為冷鏈配送問題，執行一個學期就喊停。但是他說，中央不做，台北市來做。他們做到了。蔣萬安說身為市長，一定是持續推動讓市民朋友、孩子都能夠受惠的政策。但是今天看到蔡其昌的發言，台北市民不管支不支持蔣萬安市長的政策，其實都不應該受到言語上粗暴對待。台北市民是非常有智慧。所以身為市長，他一定是堅定捍衛所有市民，要請蔡其昌對他的言論向所有台北市民道歉，而且要更正說法。要沈伯洋跟蔡其昌談談蔣萬安批評，這樣的言論其實不厚道，而且是缺乏善良、包容多元的價值。也希望沈伯洋能夠好好跟蔡其昌談談，不希望選舉到了就在台北市民之間製造對立，甚至也不應該政治立場不同就來傷害彼此，這是他非常堅守的價值，應該是台灣民主多元社會、不分黨派共同堅定捍衛的。