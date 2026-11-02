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台北市長選戰首場電視辯論會上週六（31日）落幕，民進黨候選人沈伯洋與尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安交鋒過程引發討論。旅美教授陳時奮事後重新檢視辯論內容，逐一記錄並統計用詞，發現蔣萬安竟13度以「你不了解」、「你不懂」、「你不清楚」等語句攻擊對手，形同「球員兼裁判」，不論學養與人品，蔣萬安都看不到沈伯洋的車尾燈。陳時奮指出，蔣萬安與沈伯洋是事主，公親是選民，對台北市政的嫻熟程度，究竟是蔣萬安或沈伯洋較佳，應該留給選民評斷。蔣萬安對沈伯洋的言語攻擊，等同球員兼裁判，毫無公信力可言，就算蔣萬安贏了口舌之爭，也輸了政治人物該有的氣度。陳時奮提到，在這場選舉，蔣萬安是連任者，沈伯洋是挑戰者，連任者本來就要比挑戰者更嫻熟市政。蔣萬安攻擊沈伯洋的市政嫻熟程度，屬投機取巧的手法，就算蔣萬安比沈伯洋更嫻熟市政（未必），他大可在辯論時展現出來，讓觀眾得到沈伯洋「不了解、不清楚、不知道、不懂⋯⋯」的結論，不用自己當裁判。陳時奮進一步分析，攻擊沈伯洋對市政不熟時，蔣萬安還用了「完全」、「真的」、與「根本」等用語，在辯論時使用加強語氣的用語，其實是心虛的表現。蔣萬安自知能力不如沈伯洋，卻又不甘心認輸，才會在辯論時佔沈伯洋的言語便宜，使用的加強語氣贅字，更透露他有「不在乎事實」的說謊習性。「這種不符事實的攻擊缺乏公信力，就算蔣萬安佔到口頭便宜，也無法說服觀眾，反而會引起觀眾的反感。」陳時奮直言，不論學養與人品，蔣萬安都看不到沈伯洋的車尾燈，其頻頻貶損沈伯洋，只能用傲慢自大來形容；且蔣萬安的團隊搞錯了這場辯論的本質，選舉辯論不是在言語拼輸贏，而是與對手一起接受選民的全面評比，除了言語，還有品德、態度、與魅力。