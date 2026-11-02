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鄭照新批言論波及市民 反問卓榮泰當初也認同

中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌昨（1）日晚間為民進黨台北市長候選人沈伯洋助講時，一句「當一個首都的市長，如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發爭議。台中市副市長鄭照新今（2）日在社群發文反擊，指出台北市長蔣萬安當初宣布接手中央喊停的「生生有鮮奶」政策時，還獲得行政院長卓榮泰稱許，如今卻被蔡其昌拿來調侃，甚至牽連認同政策的台北市民。他強調，台北市民不僅不是弱智，更是充滿睿智，不會選擇臨時包裝的人設，也不會忘記得意忘形的尖酸言論。蔡其昌昨晚助講時，點名蔣萬安頻頻談及「生生喝鮮乳」、輝達及台北大巨蛋等政績。他表示，鮮奶政策本身沒有不好，但也質疑「當一個首都的市長，如果你的政見、你的政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」相關言論隨即引發討論。對此，鄭照新在社群發文指出，鮮奶政策原本是中央退縮、停擺後，由蔣萬安接手承擔，「這是肩膀、這是關懷」。他回顧蔣萬安去年3月11日宣布承接中央喊停的「生生有鮮奶」政策，隔天卓榮泰還曾表示「地方政府應該這樣做」。鄭照新質疑，為何到了選舉期間，相關政策卻成了嘲諷對象，甚至被拿來調侃台北只有輝達、大巨蛋和牛奶？他也反問，蔡其昌的說法是否連認同鮮奶政策的台中市民也一併批評了。鄭照新進一步表示，蔡其昌的言論不只涉及兩百多萬台北市民，也讓曾肯定蔣萬安承接鮮奶政策的卓榮泰一併被牽連。他強調台北市民不是弱智，而是充滿睿智，不會選擇臨時包裝的人設，也不會忘記選舉期間得意忘形的尖酸言論。鄭照新最後以「至於蔣萬安，就是蔣萬安」作結，藉此回應蔡其昌對蔣萬安市政政績的評論，也讓這場因鮮奶政策引發的藍綠交鋒持續延燒。