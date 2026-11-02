我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞簽約中國李寧 正式敲開中國市場大門

杜蘭特、字母哥都簽約NIKE 詹姆斯個人收入排第4

《福布斯體育》2026年NBA球員收入排行榜：

《福布斯體育》近日公佈2026年NBA球員收入排行榜，其中金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）累積2.036億美元，排在全聯盟第一，第2則是KD杜蘭特（Kevin Durant）1.049億美元，42歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）9390萬美元排在第4，此榜單再次展現柯瑞在球場外的影響力與商業統治性。現年38歲的柯瑞，今年持續展現忠誠態度留在勇士，開季至今還打出回春表現。去年秋天，柯瑞與長期合作運動品牌UNDERARMOUR結束合作，後續換穿多家品牌球鞋，直到今年6月才確定落腳中國品牌李寧，將持續以個人品牌「Curry Brand」概念推出相關商品。藉由簽約李寧，柯瑞正式敲開中國商業大門，接下多筆代言，根據《福布斯體育》數據顯示，柯瑞光是在大中華地區（主要為中國）的代言費，就高達1.41億美元。至於第2的杜蘭特，除了與NIKE合約仍在、每季穩定賣出個人簽名鞋款之外，包含運動飲料固特力，另在美國當地有超過8個代言，「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）同樣依循相似商業模式，上述3人為2026年唯三收入破億的NBA球員。至於「詹皇」詹姆斯，旗下擁有的商業帝國相當多，包含洛杉磯不動產公司、運動經紀公司等，在紐約也涉及食品、零售業等入股，但大多都是用其公司名義，算在個人收入9390萬美元，僅排在第4。一、柯瑞（Stephen Curry）：2.036億美元二、杜蘭特（Kevin Durant）：1.049億美元三、阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）：1.035億美元四、詹姆斯（LeBron James）：9390萬美元五、愛德華茲（Anthony Edwards）：8790萬美元