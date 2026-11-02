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網紅「那個男倫」Aaron常常在社群發布男女關係、兩性心理、愛情觀等文章，擁有大批粉絲。而昨（1）日他在Threads發文表示看了初戀女友IG後，得知對方過的很幸福而感到開心，但透露妻子無法理解自己總是對前任有無止盡祝福，並認了是在長大後對自己過去傷害到她們而懺悔。該貼文也引發許多網友熱議，就連知名漫畫家織織（張子涵）都傻眼直呼：「看了好尷尬。」Aaron在昨日發文表示看了初戀女友IG，得知對方過的很幸福而感到很開心，並透露妻子不能理解自己對前任總是有無止盡的祝福，「我不知道妳能不能理解，那是因為身為一個男人，曾經讓一個女人難過，等到這個屁孩男人真的長大後，回頭再看，只覺得無止盡的懺悔以及對過去的自己的厭惡。」他表示過去無法改變，但可以讓未來更好，所以非常珍惜妻子與陪伴自己的人。不料這則貼文卻意外引發許多反駁聲浪，「自戀性人格都很愛在那邊自我譴責…太太真可憐」、「女生最不需要前任的祝福，看到都會很想吐。」就連織織也忍不住留言發聲：「看了好尷尬有人懂嗎？」Aaron是一名在社群平台上活躍的內容創作者，帳號名稱為「那個男倫」，常常自稱「倫哥」、「老流氓」、「斯文敗類」、「文青痞壞」。而他主要在社群分享關於男女關係、兩性心理、愛情觀、人生故事與生活體悟的文字與短影音內容，並在自我介紹提及是5個品牌的創辦人，在Threads有4.8萬的粉絲。