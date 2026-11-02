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▲吳雪芬（如圖）過去在唱片和戲劇圈都有亮眼成績，最著名的是和爾冬陞、潘迎紫演出的中視八點檔《一代皇后大玉兒》。（圖／吳雪芬臉書）

台北市長選戰進入倒數階段，上週六（10/31）候選人蔣萬安、沈伯洋進行辯論會，相關話題引起討論。玉女歌手吳雪芬看完辯論後，表態支持蔣萬安，更直言：「萬一真被沈當選了，我會憂鬱症、失眠，更難過日子。」吳雪芬雖支持蔣萬安，但對於他辯論會上的穿著也有些意見，認為蔣唯一缺點就是矮了一點，直呼：「應該要穿有跟的皮鞋。」根據《中國時報》報導，吳雪芬近日看完「台北市長候選人辯論會」後，大方表態支持蔣萬安，不僅大讚他的施政理念，也忍不住誇讚：「蔣萬安精神奕奕、帥氣逼人。」不過吳雪芬點出蔣萬安唯一缺點，就是身高矮了一些，認為他當天應該穿有跟的皮鞋。而談到沈伯洋，吳雪芬則吐露擔憂：「萬一真被沈當選了，我會憂鬱症、失眠，更難過日子。」不知他會如何面對兩岸議題？表示：「萬一做不好，市政倒退嚕，經濟現況也會不佳，我不敢想像。」吳雪芬過去在唱片和戲劇圈都有亮眼成績，最著名的是和爾冬陞、潘迎紫演出的中視八點檔《一代皇后大玉兒》，她在劇中飾演溫柔婉約的皇后，嫁給古董商後便將重心轉往家庭並淡出演藝圈。未料丈夫罹癌，歷經上百次化療，腦中風、腦水腫，於6年前癌逝，吳雪芬散盡積蓄替老公治病，如今古董生意也不如以往，才讓她想復出。吳雪芬這些年從事古董買賣，然而生意不如預期，加上陸客無法來台，讓她經濟陷入困境，不僅每月收入僅有1萬元，甚至還貸款200萬元。如今希望回歸演藝圈賺錢，雖然還沒遇到好的機會，但吳雪芬平時會在YouTube分享她寫的歌，希望將來有機會能再發片。