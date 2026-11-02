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▲北美華人會計師協會（SACPAA）一行，日前來台展開為期2天的參訪交流。（圖／主辦單位提供）

北美華人協會（SACPAA）一行，日前來台展開參訪交流，走訪證交所、櫃買中心及新創育成等六個機會計師構與產業據點，涵蓋資本市場、創新創業、科技育成、大健康美業及僑務領域，透過實地參訪與專業對談，促進台美產業資訊交流，拓展北美華人會計師的跨境服務視野。參訪團首日拜會台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心，了解台灣資本市場、企業籌資環境及多層次市場制度，並就台美市場趨勢與跨境投資交換意見。團員也結合在北美執業的經驗，分享海外台商在財稅法遵、公司治理及跨境經營上面臨的課題。在中華民國全國創新創業總會的交流中，討論重點轉向台灣新創企業進入北美市場的準備工作。參訪團與總會及創業楷模代表，針對公司架構、財務管理、稅務規劃及在地資源需求交換看法，盼串聯會計專業與創業資源，協助企業降低跨境經營門檻。參訪團第二天前往經濟部南港軟體育成中心，透過基地導覽及新創團隊簡報，認識台灣科技創業環境。雷技資訊、牧陽能控分別分享軟體及綠能科技的應用與發展經驗，團員則從財務、稅務及跨境營運角度，交流新創企業在研發、資源配置與海外拓展上的需求。除金融及科技產業外，參訪團也拜會霈方國際，走訪美力時尚診所微整與體雕中心，了解皮膚護理、體雕設備及服務規劃，觀察台灣美業如何結合科技設備、品牌經營與顧客體驗。行程最後一站為僑務委員會，雙方就台商在美經營現況、台美跨境稅務、經貿趨勢及僑界資源整合等議題交流。協會表示，會員熟悉北美公司設立、財務管理及稅務申報等業務，期盼透過專業團體與僑務資源合作，協助僑胞及台商掌握相關制度資訊。協會指出，此次參訪橫跨資本市場、創新創業、科技育成及大健康美業，有助會員了解台灣不同產業的營運需求，後續將持續串聯北美專業人才與台灣產業資源，拓展跨境服務與合作機會。