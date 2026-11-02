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從小受宋楚瑜照顧 童子瑋逢年過節送「全家福湯圓」

黃景泰倒戈力挺 童子瑋：阿公累積福報到我身上

基隆市長候選人童子瑋昨接受資深媒體人黃暐瀚網路節目《下班瀚你聊》專訪，談及自己從基隆慶安宮成長的背景，以及長年跨越政黨界線、服務地方的經歷。節目中更揭露，2014年基隆市長選舉的三位主要參選人，包括民進黨籍林右昌、代表國民黨參選的謝立功，以及國民黨出身、以無黨籍身分參選的前議長黃景泰，如今都支持童子瑋。黃暐瀚直言，若再加上親民黨主席宋楚瑜的支持，童子瑋恐怕是全國唯一獲得「藍綠橘白」跨黨派支持的政治人物。黃暐瀚在節目中指出，2014年基隆市長選舉的三位參選人，當年分屬不同政治陣營，彼此競爭激烈，如今卻都將支持投向童子瑋，堪稱基隆政壇相當罕見的現象。尤其前民眾黨秘書長謝立功、前基隆市議長黃景泰，過去都具有國民黨背景，如今卻願意跨越政黨界線支持童子瑋，顯示其長年在地方累積的人脈與信任。談及親民黨主席宋楚瑜，黃暐瀚特別提到，宋楚瑜先前曾與前總統蔡英文視訊連線，近期更在童子瑋的造勢場合，親自牽起童子瑋的手高喊加油，釋出更加鮮明的支持訊號。童子瑋則表示，宋楚瑜的支持並非單純的政治選擇，更多是來自兩代之間長年的情感連結，以及共同關心基隆發展的情誼。童子瑋回憶，自己從小就受到宋楚瑜的照顧與提點，尤其宋楚瑜擔任台灣省長期間，基隆許多地方建設與民生需求，都仰賴省政府的支持。從醫療、教育到警消建設，當年地方都必須積極向省政府爭取預算，宋楚瑜也確實為基隆做出許多貢獻。童子瑋笑說，直到現在，每逢年節，他仍會親自送上基隆在地知名的「全家福湯圓」給宋主席，透過這些生活中的往來，延續彼此的情誼。對於謝立功的支持，童子瑋在節目中也直言「他也一定會支持我」，提及謝立功當年參選基隆市長時，曾經提出完整的海洋政策白皮書，與自己如今提出的「基港雙心」計畫，在城市發展理念上有許多相通之處。兩人都認為，基隆最大的優勢就在港口與海洋，應該充分運用港灣、水域及海洋產業資源，重新創造城市的發展機會。童子瑋表示，自己提出的「基港雙心」計畫，就是希望整合東岸旅運核心與西岸國門中心，帶動港區轉型、海洋觀光及產業發展。他認為，城市政策不應該都以政黨立場思考，為反對而反對，只要是對基隆有幫助的好構想，他認為都值得延續與推動，這也是他與謝立功能夠跨越政治立場、在城市願景上找到共識的原因。至於前議長黃景泰，童子瑋則談到自己的家族背景。他表示，基隆慶安宮長年不只是地方信仰中心，從宗教服務、公益捐款到地方爭議調解，都與市民的日常生活緊密相連，也因此與不同政治立場的地方人士保持良好關係。過去黃景泰擔任議長期間，就與自己的阿公童永有深厚情誼，彼此互動密切。童子瑋笑稱，黃景泰如今願意轉而支持他，或許正是家族幾代以來在地方服務、累積好人緣的結果，「可以說是阿公過去累積的福報，現在來到我身上」。認為這些支持都與政治的關係都不大，更多是來自長年對地方的關心、對市民的服務，以及人與人之間建立的信任。童子瑋強調，從小在慶安宮成長，讓他深刻體會到，市民遇到問題時，從來不會先問對方是哪個政黨，真正重要的是能不能把事情解決。他始終相信，服務基隆不應該區分藍綠，也不必受到政黨界線限制。不同政治背景的人願意支持他，是一份肯定，更是一份責任。未來他希望團結各黨各派、不同世代與立場的市民，把共同的力量放在城市建設與民生發展上，讓基隆真正向前邁進。