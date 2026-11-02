由獨立遊戲團隊 Black Tabby Games 開發的心理恐怖遊戲《Slay the Princess》（再見公主），近日在 Steam 平台推出限時優惠，原價下殺4折將持續至11月10日。這款遊戲最特別的地方，就是玩家從一開始便被告知「如果不殺死公主，世界就會毀滅」，但隨著劇情推進，卻會發現公主可能才是最危險的存在，甚至反過來殺死玩家。遊戲憑藉詭異的手繪畫風、多重結局與充滿反轉的故事，在 Steam 累積超過3.2萬則玩家評論，其中96%給予好評，獲得「壓倒性好評」評價。
為了拯救世界必須殺死公主！玩家一猶豫就可能被反殺
《Slay the Princess》是一款以劇情選擇為核心的心理恐怖視覺小說，故事從一條森林小徑開始。玩家將在神祕旁白的指引下，前往森林深處的一棟破舊小屋，而小屋地下室裡關著一名公主。旁白告訴玩家，這名公主將會毀滅世界，因此唯一的任務，就是在她逃出去之前將她殺死。
不過，當玩家見到公主後，眼前的公主無辜又柔弱，甚至懇求玩家放她離開，與旁白口中足以毀滅世界的危險人物完全不同。究竟應該相信旁白，還是相信眼前的公主？玩家的每一次對話、猶豫與行動，都可能讓故事走向完全不同的結果。
更恐怖的是，公主並非只能等待玩家決定生死的角色。她可能透過謊言、誘惑與心理攻防，試圖阻止玩家完成任務，甚至在某些劇情路線中反過來殺死玩家。原本看似單純的刺殺任務，也逐漸變成一場充滿猜疑的生死遊戲。
殺死公主也不一定能拯救世界！每次輪迴都有不同結局
《Slay the Princess》最吸引玩家的地方，就是故事並非只有「殺死公主」或「拯救公主」兩種選擇。玩家在遊戲中的每個決定，都可能改變接下來的世界，甚至連公主的外貌、性格、小屋環境，以及主角自身的處境，都會跟著產生變化。
當玩家再次踏上森林小徑、走進熟悉的小屋時，等待自己的可能已經不是同一名公主。有時她可能楚楚可憐，有時卻會變得猙獰恐怖，甚至化身難以理解的怪異存在。玩家必須透過一次又一次的輪迴，逐步拼湊故事背後的真相。
遊戲過程也不斷拋出各種疑問，包括神祕旁白究竟是誰？公主真的會毀滅世界嗎？如果玩家拒絕殺死公主，又會發生什麼事？這些謎團都會隨著不同路線逐漸揭曉，也讓玩家難以預測下一次選擇將帶來什麼結果。
《Slay the Princess》以黑白鉛筆手繪風格呈現，將原本應該浪漫唯美的童話公主，與血腥、扭曲的心理恐怖元素結合。作品由插畫家 Abby Howard 負責美術，搭配 Jonathan Sims、Nichole Goodnight 的英語配音，營造出極具辨識度的恐怖氛圍。
《Slay the Princess》Steam超過3.2萬則評論！96%壓倒性好評
《Slay the Princess》最初於2023年10月23日推出，2024年10月再推出擴充版本《The Pristine Cut》，加入更多故事路線、全新劇情與結局，讓原本就有大量分歧的遊戲內容變得更加豐富。目前獲得全球玩家高度肯定。
截至11月2日查詢時，Steam 商店頁面已累積超過3.2萬則玩家評論，其中約96%給予正面評價，整體維持「壓倒性好評」。除了電腦平台，作品也已登上 PlayStation、Xbox 及 Nintendo Switch 等家用主機，並支援繁體中文字幕與介面。
這款充滿懸疑與反轉的恐怖童話《Slay the Princess — The Pristine Cut》目前正在 Steam 推出 60% 折扣優惠，等於玩家只要原價4折即可入手，優惠至11月10日截止。
■ 遊戲本體：314元→125元（4折），包含完整遊戲。
■ 數位豪華版：502元→239元，包含遊戲本體、原聲帶及高畫質桌布。
■ Ultimate Edition：770元→397元，包含遊戲本體、原聲帶、桌布及近300頁數位美術設定集。
■ Black Tabby Games組合包：838元→435元，包含《再見公主》與恐怖遊戲《Scarlet Hollow》。
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《Slay the Princess》是一款以劇情選擇為核心的心理恐怖視覺小說，故事從一條森林小徑開始。玩家將在神祕旁白的指引下，前往森林深處的一棟破舊小屋，而小屋地下室裡關著一名公主。旁白告訴玩家，這名公主將會毀滅世界，因此唯一的任務，就是在她逃出去之前將她殺死。
不過，當玩家見到公主後，眼前的公主無辜又柔弱，甚至懇求玩家放她離開，與旁白口中足以毀滅世界的危險人物完全不同。究竟應該相信旁白，還是相信眼前的公主？玩家的每一次對話、猶豫與行動，都可能讓故事走向完全不同的結果。
更恐怖的是，公主並非只能等待玩家決定生死的角色。她可能透過謊言、誘惑與心理攻防，試圖阻止玩家完成任務，甚至在某些劇情路線中反過來殺死玩家。原本看似單純的刺殺任務，也逐漸變成一場充滿猜疑的生死遊戲。
《Slay the Princess》最吸引玩家的地方，就是故事並非只有「殺死公主」或「拯救公主」兩種選擇。玩家在遊戲中的每個決定，都可能改變接下來的世界，甚至連公主的外貌、性格、小屋環境，以及主角自身的處境，都會跟著產生變化。
當玩家再次踏上森林小徑、走進熟悉的小屋時，等待自己的可能已經不是同一名公主。有時她可能楚楚可憐，有時卻會變得猙獰恐怖，甚至化身難以理解的怪異存在。玩家必須透過一次又一次的輪迴，逐步拼湊故事背後的真相。
《Slay the Princess》以黑白鉛筆手繪風格呈現，將原本應該浪漫唯美的童話公主，與血腥、扭曲的心理恐怖元素結合。作品由插畫家 Abby Howard 負責美術，搭配 Jonathan Sims、Nichole Goodnight 的英語配音，營造出極具辨識度的恐怖氛圍。
《Slay the Princess》最初於2023年10月23日推出，2024年10月再推出擴充版本《The Pristine Cut》，加入更多故事路線、全新劇情與結局，讓原本就有大量分歧的遊戲內容變得更加豐富。目前獲得全球玩家高度肯定。
截至11月2日查詢時，Steam 商店頁面已累積超過3.2萬則玩家評論，其中約96%給予正面評價，整體維持「壓倒性好評」。除了電腦平台，作品也已登上 PlayStation、Xbox 及 Nintendo Switch 等家用主機，並支援繁體中文字幕與介面。
這款充滿懸疑與反轉的恐怖童話《Slay the Princess — The Pristine Cut》目前正在 Steam 推出 60% 折扣優惠，等於玩家只要原價4折即可入手，優惠至11月10日截止。
■ 遊戲本體：314元→125元（4折），包含完整遊戲。
■ 數位豪華版：502元→239元，包含遊戲本體、原聲帶及高畫質桌布。
■ Ultimate Edition：770元→397元，包含遊戲本體、原聲帶、桌布及近300頁數位美術設定集。
■ Black Tabby Games組合包：838元→435元，包含《再見公主》與恐怖遊戲《Scarlet Hollow》。