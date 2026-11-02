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▲《我沒事了。》男主角陳彥嘉（左）、男主角曾濬煒，陳彥嘉在《影后》中飾演Sega老師走紅。（圖／台北市電影委員會）

▲《秀子》林孫煜豪（左）除了是演員之外也跨足導演，挖掘新人演員。（圖／台北市電影委員會）

2026台北國際金片子大賽10月31日於光點華山電影館舉行，今年共有多達336件作品參賽報名，囊括劇情片、紀錄片、動畫片等多元題材，最終國內競賽組、個人獎以及國際競賽組總計共31部入圍作品。洪毓璟以《莿》角逐最佳男演員獎項，這是他第四度叩關搶金片子大賽影帝，洪毓璟向楊謹華看齊，入圍多次，希望把遺珠看作珍珠，「一次次入圍總能把珍珠串成項鍊，希望自己有一天能把項鍊戴上」。本屆金片子大賽入圍影展由楊達敬擔任影展開幕式與映後座談主持人，本屆有別以往，入圍演員獎項皆是影壇潛力新星，包含曾入選台北電影節「非常新人」的洪毓璟（咚咚）、曾以《優雅的相遇》入圍金馬獎最佳新演員的林政勳、以《影后》的舞蹈老師Sega一角為觀眾熟知的陳彥嘉、外型與演技兼具的曾濬煒，以及本屆金馬遞獎大使周健瑜等，準影帝們都親自出席入圍影展和影迷熱烈互動。洪毓璟以《莿》角逐最佳男演員獎項，這是他第四度叩關搶金片子大賽影帝，映後座談時被主持人楊達敬喻為「短片界的楊謹華和謝盈萱」，洪毓璟說自己對於封號很榮幸，向楊謹華看齊，把遺珠看作珍珠，「一次次入圍總能把珍珠串成項鍊，希望自己有一天能把項鍊戴上」。洪毓璟感謝自己的演出獲得歷屆金片子大賽不同評審的肯定，更開心入圍者都是自己的朋友，他不忘自薦：「也期許可以擔任金片子大使，因為真的入圍太多次了！」《我沒事了。》兩位演員陳彥嘉、曾濬煒談到入圍金片子大賽最佳男演員獎，表示這份肯定為自己帶來繼續投入表演的信心與動力。以《影后》舞蹈老師Sega一角為觀眾熟知的陳彥嘉表示，與他從小一起長大的導演及劇組夥伴，是陪伴他走過無數低潮的貴人，這次入圍彷彿為大家一度迷茫的夢想點亮一道光。他也分享，片中角色與自身性格截然不同，卻在演出中發掘了意想不到的面向，讓他更有信心「用更多不同的面向創造角色，並讓觀眾相信角色」。曾濬煒則坦言，一路默默努力至今，能獲得入圍肯定仍感到難以置信，也讓經常懷疑自己的他更有動力繼續表演，期待未來為更多角色發聲，「不論故事長短，都足以被大家看見」。本屆入圍最佳女演員獎的《秀子》林鈺倢、《乳牙》沈卉諳皆親自出席入圍影展。林鈺倢分享拍攝時最開心的是能在山上穿著襪子跑來跑去，但為了角色必須剪去原本的長髮，讓她一度十分猶豫，所幸在劇組的陪伴下，循序漸進地將頭髮剪短，順利完成造型轉變。《秀子》導演林孫煜豪分享，因母親帶領客家合唱團，意外發掘這位具有語言天賦的小演員，更被她眼神中尋找自我、不畏挑戰的特質打動。林孫煜豪坦言，身為都市原住民，自己對部落文化同樣陌生，因此希望透過電影探索身分認同，並藉由歷史文化與觀眾展開對話。劇組更特別借用並修復珍貴的「金馬號」原始車輛，重現時代氛圍。