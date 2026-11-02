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▲T.O.P.發長文謝謝粉絲多年來的支持與陪伴。（圖／IG@ttt）

前BIGBANG成員T.O.P.（崔勝鉉）日前公開認愛韓國女星NANA（林珍兒），沒想到戀情曝光才8天，陪伴他長達20年的元老級粉絲站「崔勝鉉.com」（CHOIDOT）突然宣布關閉，甚至公開指控他長期逃避責任、把粉絲的付出當成理所當然，讓外界一度以為是粉絲無法接受偶像談戀愛，才會憤而脫粉。不過，粉絲站隨後澄清，真正讓他們心寒的並非戀情，而是長年累積的溝通問題與不合理要求，「粉絲的愛與支持，不是需要的時候就拿來利用。」眼看風波越演越烈，TOP終於在昨（1）日親自發表長篇聲明，向陪伴自己20年的粉絲道歉。粉絲站「崔勝鉉.com」自2006年8月24日開始營運，是T.O.P.出道以來最資深的應援團隊之一，過去20年一路陪伴他走過BIGBANG全盛時期、個人低潮，直到重新展開音樂活動。然而，粉絲站卻在10月10日突然宣布結束營運，並罕見公開批評T.O.P.：「我們已經無法繼續容忍他逃避現實、推卸責任，以及把粉絲的付出視為理所當然的態度。」由於當時T.O.P.才剛公開與NANA的戀情，外界紛紛猜測粉絲是不是因為偶像認愛而心碎，才決定不再支持他。但粉絲站隨即否認「因為戀愛而脫粉」的說法，解釋原先籌備的展覽之所以取消，是受到參與率低迷及營運成本過高影響，與T.O.P.交往NANA完全無關。真正讓管理團隊無法接受的，是在籌備T.O.P.個人專輯及展覽的過程中，雙方長期溝通不順，甚至出現實際工作被推給粉絲承擔的情況，讓他們認為自己的付出沒有獲得應有的尊重，更忍不住痛批：「粉絲的愛與支持，不是需要的時候就拿來利用，覺得麻煩的時候就可以不理不睬的東西。」面對合作長達20年的粉絲站公開翻臉，T.O.P.所屬公司TOPSPOT PICTURES曾先行出面道歉，坦承雙方確實存在溝通不足的問題，但T.O.P.本人始終沒有直接回應。直到爭議延燒約3週，他才終於在11月1日打破沉默，透過個人社群平台發表長篇聲明，開頭便向「崔勝鉉.com」管理團隊表達感謝，坦言即使在自己都無法相信自己的低潮時期，粉絲仍選擇相信他，「始終以溫暖的心意與珍貴的支持，給了我重新創作音樂的力量」。至於為何拖了3週才出面，T.O.P.解釋因為接連發生許多事情，讓他認為自己說的每一句話都必須格外謹慎，因此花了一段時間整理心情，才終於能親自傳達心意。他也特別提到，粉絲站管理團隊多年來付出的時間與努力，對自己而言是非常重要的精神支柱，「我不希望我們一起走過的那些無比珍貴的歲月，最後只留下誤會，或成為彼此的傷害」。T.O.P.最後表示自己非常清楚粉絲的關心與支持並非理所當然，未來也會一直將這份感謝放在心裡，並正式向粉絲站管理團隊及所有受到傷害的粉絲致歉：「對於因為我而受到誤解、遭受傷害的『崔勝鉉.com』管理團隊，以及所有粉絲們，我在此致上最真誠的歉意。」不過，對於粉絲站先前提出的溝通不良、工作分配等具體指控，他在這份聲明中並未逐一說明。大家好，我是T.O.P.崔勝鉉。我想向過去20年來，長期陪伴我的「崔勝鉉.com」管理團隊，傳達我最真誠的心意。即使在連我自己都難以相信自己的時刻，你們依然相信我這個人，始終以溫暖的心意與珍貴的支持，給予我重新創作音樂的力量。你們為了始終守護這個地方所付出的時間與努力，以及所有齊心支持我的粉絲們，那份珍貴的真心，我這輩子都不會忘記。正因為你們給予我如此深厚的心意，我才能一路走到今天。經歷了許多事情後，我認為自己說的每一句話都必須更加謹慎，因此花了一些時間，才終於能夠傳達我的心意。雖然晚了，但我還是希望能親自向你們表達我的真心。「崔勝鉉.com」的管理團隊，比任何人都更長久的給予我無私的愛，也成為我最堅強的後盾。我希望他們付出的時間與努力，以及其中所包含的真心，不會因為誤解與揣測而被掩蓋，而是能夠完整保留它原本的意義。也希望我們一起走過的那些無比珍貴的歲月，不會成為誤解，更不會變成彼此心中的傷痛。我非常清楚，大家給予我的關心與愛，從來都不是理所當然的，因此我會懷抱著感謝的心，珍惜這份恩情一輩子。對於因為我而遭受誤解與傷害的「崔勝鉉.com」管理團隊及粉絲們，我在此獻上最誠摯的歉意。衷心希望我的真心能夠傳達給大家。