美國萬聖節週末不平靜、治安頻頻亮紅燈！根據《美聯社》報導，當地時間10月30日至11月1日期間，美國多州接連發生槍擊事件，造成至少6人死亡、數十人受傷，案發地點遍及夜生活娛樂區、大學校園周邊、大型體育賽事附近。其中，德州達拉斯（Dallas）一處娛樂區，在短短75分鐘內就爆發3起槍擊，造成4人死亡、15人受傷，是這個週末傷亡最嚴重的事件之一。
達拉斯75分鐘連爆3起槍擊 4死15傷
達拉斯警方表示，槍擊發生在知名的深埃爾門（Deep Ellum）娛樂區，當地匯聚音樂表演場所、餐廳及夜生活商家，萬聖節期間吸引不少民眾前往。10月31日當晚，約75分鐘內，該區域接連發生3起槍擊，總計造成4人死亡、15人受傷。
達拉斯警察局長康梅斯（Daniel Comeaux）表示，仍在調查3起事件是否彼此有關，還有確切的犯案動機，儘管事前就已加派人力巡邏，仍未能阻止槍擊發生。
大學城、球賽周邊也傳槍響！多人中彈送醫
除了達拉斯，阿拉巴馬州的伯明罕（Birmingham），也在大型體育賽事結束後發生槍擊。當地10月31日晚間舉行一年一度的「魔力之城經典賽」（Magic City Classic），吸引將近7萬名觀眾進場，但比賽結束後，體育場附近接連發生2起槍擊，造成1人死亡、8人受傷。
位於德拉瓦州紐瓦克（Newark）的德拉瓦大學（University of Delaware）附近，週六深夜同樣傳出槍響，6人中彈送醫。伊利諾州布魯明頓（Bloomington），一名19歲女子在伊利諾伊衛斯理大學（Illinois Wesleyan University）附近的槍擊事件中喪命，另有6人受傷。
阿肯色州費耶特維爾（Fayetteville）也在11月1日凌晨發生槍擊，地點位於阿肯色大學（University of Arkansas）附近，造成6人中彈送醫。警方初步調查認為，槍擊發生前曾有爭執，可能是衝突升級所致，目前尚未逮捕嫌犯。
萬聖節用品店也淪為案發地...加州孕婦遭槍殺
槍擊事件並非只發生在萬聖節當晚。10月30日週五，美國加州與密西根州，2家販售萬聖節用品的商店，也分別發生致命槍擊，造成31歲孕婦及21歲男子身亡。
《美聯社》指出，這波萬聖節週末槍擊事件，遍及美國多個州，犯案動機、彼此關聯性，都還有待警方釐清，也讓原本充滿歡樂氣氛的節慶週末，蒙上一層暴力陰影。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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達拉斯警方表示，槍擊發生在知名的深埃爾門（Deep Ellum）娛樂區，當地匯聚音樂表演場所、餐廳及夜生活商家，萬聖節期間吸引不少民眾前往。10月31日當晚，約75分鐘內，該區域接連發生3起槍擊，總計造成4人死亡、15人受傷。
達拉斯警察局長康梅斯（Daniel Comeaux）表示，仍在調查3起事件是否彼此有關，還有確切的犯案動機，儘管事前就已加派人力巡邏，仍未能阻止槍擊發生。
大學城、球賽周邊也傳槍響！多人中彈送醫
除了達拉斯，阿拉巴馬州的伯明罕（Birmingham），也在大型體育賽事結束後發生槍擊。當地10月31日晚間舉行一年一度的「魔力之城經典賽」（Magic City Classic），吸引將近7萬名觀眾進場，但比賽結束後，體育場附近接連發生2起槍擊，造成1人死亡、8人受傷。
位於德拉瓦州紐瓦克（Newark）的德拉瓦大學（University of Delaware）附近，週六深夜同樣傳出槍響，6人中彈送醫。伊利諾州布魯明頓（Bloomington），一名19歲女子在伊利諾伊衛斯理大學（Illinois Wesleyan University）附近的槍擊事件中喪命，另有6人受傷。
阿肯色州費耶特維爾（Fayetteville）也在11月1日凌晨發生槍擊，地點位於阿肯色大學（University of Arkansas）附近，造成6人中彈送醫。警方初步調查認為，槍擊發生前曾有爭執，可能是衝突升級所致，目前尚未逮捕嫌犯。
萬聖節用品店也淪為案發地...加州孕婦遭槍殺
槍擊事件並非只發生在萬聖節當晚。10月30日週五，美國加州與密西根州，2家販售萬聖節用品的商店，也分別發生致命槍擊，造成31歲孕婦及21歲男子身亡。
《美聯社》指出，這波萬聖節週末槍擊事件，遍及美國多個州，犯案動機、彼此關聯性，都還有待警方釐清，也讓原本充滿歡樂氣氛的節慶週末，蒙上一層暴力陰影。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110