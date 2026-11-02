我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電站回2330 鴻海聯發科翻紅撐盤

台塑集團旺 台塑化、南亞上攻

受到美股科技及AI相關股票下跌拖累，台股今（2）日開盤下挫，最低44399.10點，下跌812.73點，截至11點24分左右，暫報44941.5點，下跌270.33點或0.6%。其中聯發科、鴻海、台塑化等黑翻紅、逆勢撐盤。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌2.04點、來到368.22點；目前暫報369.64點、下跌0.17%。台積電開盤下跌60元、來到2310元，隨後跌幅收斂在2335元附近震盪。台達電開盤下挫80元、來到1255元，一度翻紅到1345元，但目前暫報1320元、跌15元。高價股創意下殺近300元，暫報7340元。聯發科開盤下跌125元後，隨即重拾攻勢，暫報3975元、上漲60元；鴻海開盤後最低下探242.5元，同樣迅速翻紅上攻，目前暫報252元、上漲6.5元；日月光投控開655元、下跌13元，約十點後翻紅，上攻9元，暫報677元。金融股今多微幅下挫，中信金下跌0.92%、富邦金下跌0.93%、國泰金下跌0.43%、台新新光金下跌0.95％。台塑集團股一片紅，台塑化黑翻紅，上漲近半根，暫報103元；南亞走勢同樣翻紅，上漲2%，暫報302元。南亞科則在平盤震盪。目前成交量前十名分別為友達、元大台灣50、群創、聯電、南亞、力積電、台玻、華邦電、佳世達、GIS-KY；盤中暫報台端等4檔跌停、華經等30檔漲停。