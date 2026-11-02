我是廣告 請繼續往下閱讀

外食費連漲4個月 盧秀燕：別讓薪水不漲、物價一直漲

台中起家的知名茶飲品牌春水堂宣布調漲逾8成品項價格，招牌的中杯珍珠奶茶也調整為200元，消息引發討論。台中市長盧秀燕今（2）日表示，台灣外食費已連續4個月漲幅超過3%，是相當驚人的幅度，中央政府應更加重視民生物價問題。她也以台中市推動的物價調整券（物調券）為例，強調透過政策讓民眾「讓錢變大了」，減輕物價上漲帶來的負擔。春水堂表示，近年原物料、人力及整體營運成本持續增加，因此自11月1日起調整餐點與飲品價格，平均調幅約12%，超過8成品項受到影響，其中招牌中杯珍珠奶茶調整為200元，漲幅約5%。盧秀燕今早前往大甲區主持「道卡斯綜合服務園區興建工程」開工典禮，會後被問到珍珠奶茶一杯要價200元時直言「我覺得我們政府應該更加關注民生物價的議題。」盧秀燕指出，根據主計總處發布的資訊，台灣外食費已連續4個月漲幅超過3%，幾乎每個月都維持在3%左右，是相當驚人的漲幅。她說，一般受薪階級的薪資並沒有隨著物價等比例調高，政府應該花更多心思關注物價上漲問題，了解民眾需要什麼樣的生活。盧秀燕表示，物價雖然是全國連動，但地方政府仍會盡力設法減輕民眾負擔。她以台中市為例，指出市府率全國之先推出物價調整券（物調券），民眾以100元兌換200元消費額度，讓民眾「錢變大了，而不是縮水」。今年第二波物調券這兩天開始發放，民眾反應相當熱烈。盧秀燕強調，政府應更加重視物價問題，並提出具體方法因應，不要讓一般民眾陷入薪水沒有增加、物價卻節節高漲的困境，承受生活成本不斷攀升的壓力。