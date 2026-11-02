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▲規模前10大高息ETF今年績效比一比。（圖／資料來源：CMoney，2026/10/30，記者顏真真製表）

時序進入11月，台股今（2）日再度跌破45K。震盪行情中，高息ETF今（2026）年展現韌性，投資人最愛的規模前10大高息ETF中，有6檔今年含息總報酬跑贏大盤的56.1%，其中統一台灣高息動能（00939）大賺超過8成，坐上今年的績效王寶座，而且這次配息率又以7%創掛牌新高，明日也即將除息，今日是最後買進日。根據CMoney統計規模前10大高息ETF今年含息報酬率，冠軍00939唯一賺超過8成，國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）都有7成報酬率，老牌的元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）以及群益台灣精選高息（00919）則高於6成，這6檔也都成功擊敗台股大盤。至於00939能繳出亮眼成績，關鍵在於「高含金量」， 00939整體金融股占比高達53.39%，前10大持股中就有9檔為金融股，分別為富邦金、台新新光金、國泰金、玉山金、中信金、元大金、兆豐金、華南金、凱基金。同時，00939在配息表現也亮眼，這次配息每受益權單位確定配發0.15元，創掛牌以來的最高配息金額，以今日平盤價估算，00939這次年化配息率7.13%，也同步創高。00939掛牌以來填息率百分百，而且是今年含息總報酬王，今日也是最後買進日，明日除息後，就能在11月25日領到錢。展望後市，00939經理人林良一表示，第4季企業獲利成長、雲端資本支出擴張及AI新平台放量，可望提供台股基本面支撐，但指數量縮創高、上檔賣壓仍重，預期後續台股將維持高檔震盪、底部墊高格局，呈現緩步攻堅走勢。