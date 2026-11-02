NBA例行賽今（2）日持續熱戰，金州勇士在主場交手洛杉磯快艇，雖然柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）都因傷缺陣，但菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）再度跳出，全場狂砍37分、4籃板、6助攻與1抄截，率領勇士124：112取得4連勝。另外波士頓塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）雖然頭部濺血，但最終砍下32分，助隊11分差擊敗魔術。
倫德伯格當一哥 勇士豪取4連勝
本場雖然是主場作戰，但柯瑞、格林都不克出戰，今年選秀第11順位菜鳥倫德伯格成為全隊少數具備穩定得分能力與創造力的球員，第二節狂砍3顆外線在內的14分，率領勇士取得領先。
第三節，勇士再度靠倫德伯格單節11分，一度把比分拉開到將近20分差，但隨後快艇八村壘、加蘭（Darius Graland）輪流開炮，快艇一波9：0縮小分差。末節勇士外線持續穩定發威，加上快艇群龍無首、失誤不斷，勇士拉開比分差距。
值得注意的是，快艇最後階段落後18分情況換上第3陣容，一度連追10分，所幸勇士最後2分鐘把節奏放慢，資深後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）單場6顆外線、21分挹注下，終場12分差擊敗快艇，開季3連敗後豪取4連勝。
塔圖姆頭濺血嚇壞球迷 回歸狂砍32分
綠衫軍塞爾提克稍早則在客場面對魔術，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）首節就因為與對手頭部相撞流血，返回休息室處理，回歸後全場爆砍32分，綠衫軍最終108：97擊敗魔術，開季吞敗後，豪取5連勝。
NBA 2026年11月1日（今日）比賽戰績
NBA 2026年11月3日（明日）賽程預告
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本場雖然是主場作戰，但柯瑞、格林都不克出戰，今年選秀第11順位菜鳥倫德伯格成為全隊少數具備穩定得分能力與創造力的球員，第二節狂砍3顆外線在內的14分，率領勇士取得領先。
第三節，勇士再度靠倫德伯格單節11分，一度把比分拉開到將近20分差，但隨後快艇八村壘、加蘭（Darius Graland）輪流開炮，快艇一波9：0縮小分差。末節勇士外線持續穩定發威，加上快艇群龍無首、失誤不斷，勇士拉開比分差距。
值得注意的是，快艇最後階段落後18分情況換上第3陣容，一度連追10分，所幸勇士最後2分鐘把節奏放慢，資深後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）單場6顆外線、21分挹注下，終場12分差擊敗快艇，開季3連敗後豪取4連勝。
塔圖姆頭濺血嚇壞球迷 回歸狂砍32分
綠衫軍塞爾提克稍早則在客場面對魔術，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）首節就因為與對手頭部相撞流血，返回休息室處理，回歸後全場爆砍32分，綠衫軍最終108：97擊敗魔術，開季吞敗後，豪取5連勝。
|客隊
|主隊
|比分結果
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|金州勇士
|洛杉磯快艇
|124 - 112
|倫德伯格（Yaxel Lendeborg）37分
|八村壘 24分
|洛杉磯湖人
|多倫多暴龍
|尚未打完
|-
|-
|印第安那溜馬
|布魯克林籃網
|90 - 98
|奈哈德（Andrew Nembhard）23分
|波特（Michael Porter Jr.）23分
|奧蘭多魔術
|波士頓塞爾提克
|97 - 108
|布萊克（Anthony Black）23分
|塔圖姆（Jayson Tatum）32分
|客隊
|主隊
|開賽時間
|電視轉播
|盤口資訊
|俄克拉荷馬雷霆
|克里夫蘭騎士
|08:00
|-
|待定
|華盛頓巫師
|奧蘭多魔術
|08:30
|-
|待定
|底特律活塞
|夏洛特黃蜂
|08:30
|-
|待定
|芝加哥公牛
|費城76人
|08:30
|-
|待定
|亞特蘭大老鷹
|印第安納溜馬
|08:30
|-
|待定
|布魯克林籃網
|紐約尼克
|08:30
|-
|待定
|沙加緬度國王
|達拉斯獨行俠
|09:00
|-
|待定
|密爾瓦基雄鹿
|明尼蘇達木狼
|09:00
|-
|待定
|紐奧良鵜鶘
|孟菲斯灰熊
|09:00
|-
|待定
|波士頓塞爾提克
|休士頓火箭
|09:30
|-
|待定
|猶他爵士
|聖安東尼奧馬刺
|09:30
|-
|待定
|波特蘭拓荒者
|丹佛金塊
|10:00
|-
|待定
|鳳凰城太陽
|金州勇士
|11:00
|-
|待定
|多倫多暴龍
|洛杉磯快艇
|11:00
|-
|待定
|邁阿密熱火
|洛杉磯湖人
|11:00
|-
|待定