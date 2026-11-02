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倫德伯格當一哥 勇士豪取4連勝

塔圖姆頭濺血嚇壞球迷 回歸狂砍32分

客隊 主隊 比分結果 勝隊最高得分 敗隊最高得分 金州勇士 洛杉磯快艇 124 - 112 倫德伯格（Yaxel Lendeborg）37分 八村壘 24分 洛杉磯湖人 多倫多暴龍 尚未打完 - - 印第安那溜馬 布魯克林籃網 90 - 98 奈哈德（Andrew Nembhard）23分 波特（Michael Porter Jr.）23分 奧蘭多魔術 波士頓塞爾提克 97 - 108 布萊克（Anthony Black）23分 塔圖姆（Jayson Tatum）32分 NBA 2026年11月3日（明日）賽程預告



客隊 主隊 開賽時間 電視轉播 盤口資訊 俄克拉荷馬雷霆 克里夫蘭騎士 08:00 - 待定 華盛頓巫師 奧蘭多魔術 08:30 - 待定 底特律活塞 夏洛特黃蜂 08:30 - 待定 芝加哥公牛 費城76人 08:30 - 待定 亞特蘭大老鷹 印第安納溜馬 08:30 - 待定 布魯克林籃網 紐約尼克 08:30 - 待定 沙加緬度國王 達拉斯獨行俠 09:00 - 待定 密爾瓦基雄鹿 明尼蘇達木狼 09:00 - 待定 紐奧良鵜鶘 孟菲斯灰熊 09:00 - 待定 波士頓塞爾提克 休士頓火箭 09:30 - 待定 猶他爵士 聖安東尼奧馬刺 09:30 - 待定 波特蘭拓荒者 丹佛金塊 10:00 - 待定 鳳凰城太陽 金州勇士 11:00 - 待定 多倫多暴龍 洛杉磯快艇 11:00 - 待定 邁阿密熱火 洛杉磯湖人 11:00 - 待定

NBA例行賽今（2）日持續熱戰，金州勇士在主場交手洛杉磯快艇，雖然柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）都因傷缺陣，但菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）再度跳出，全場狂砍37分、4籃板、6助攻與1抄截，率領勇士124：112取得4連勝。另外波士頓塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）雖然頭部濺血，但最終砍下32分，助隊11分差擊敗魔術。本場雖然是主場作戰，但柯瑞、格林都不克出戰，今年選秀第11順位菜鳥倫德伯格成為全隊少數具備穩定得分能力與創造力的球員，第二節狂砍3顆外線在內的14分，率領勇士取得領先。第三節，勇士再度靠倫德伯格單節11分，一度把比分拉開到將近20分差，但隨後快艇八村壘、加蘭（Darius Graland）輪流開炮，快艇一波9：0縮小分差。末節勇士外線持續穩定發威，加上快艇群龍無首、失誤不斷，勇士拉開比分差距。值得注意的是，快艇最後階段落後18分情況換上第3陣容，一度連追10分，所幸勇士最後2分鐘把節奏放慢，資深後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）單場6顆外線、21分挹注下，終場12分差擊敗快艇，開季3連敗後豪取4連勝。綠衫軍塞爾提克稍早則在客場面對魔術，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）首節就因為與對手頭部相撞流血，返回休息室處理，回歸後全場爆砍32分，綠衫軍最終108：97擊敗魔術，開季吞敗後，豪取5連勝。