我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃少谷（如圖）近年還斜槓當房仲，曾表示藝人當房仲並非想像中容易，因為多數人買房子比較喜歡找熟人，不過為了家人他仍會努力撐下去。（圖／轉轉轉工作室提供）

男星黃少谷曾是強辯樂團主唱兼吉他手，睽違了3年正式推出全新台語單曲〈愛眠夢〉，唱出他在大城市中跌倒且不甘的心聲。目前已是二寶爸的他，為了扛起家計不僅去開計程車、也曾在通訊行任職，現在則斜槓當房仲，黃少谷透露業績今年有破100萬，期許明年可以突破300萬；再次回歸歌壇，提及新歌他說：「回頭看以前熱血的自己還是會很懷念，所以現在把歌整理起來，希望再努力看看！」黃少谷演藝事業起起伏伏，成為二寶爸的他，為了扛起家中經濟重擔，不僅去開計程車、也曾在通訊行任職、現在則斜槓當房仲，褪下明星光環凡事親力親為，在職場的洗禮下體悟到各種現實。黃少谷談到，過去開計程車時曾載過一個被網友放鴿子的國中學生，聽完對方的遭遇後除了苦勸要注意自身安全，車資部分也直接算他半價，相當暖心。此外，黃少谷近年還斜槓當房仲，曾表示藝人當房仲並非想像中容易，因為多數人買房子比較喜歡找熟人，不過為了家人他仍會努力撐下去。如今，黃少谷業績逐漸有起色，透露今年有破100萬，期許明年可以突破300萬的業績。雖經歷生活的艱辛，但黃少谷心中的夢想卻從未熄滅，提到新歌〈愛眠夢〉的創作靈感，他透露這其實是強辯時期的創作，大約兩個月前整理電腦資料才想起這首歌：「年輕時經常闡述偉大的夢想，當自己長大變成二寶爸，會覺得以前的夢想有點不切實際。回頭看以前熱血的自己還是會很懷念，所以現在把歌整理起來，希望再努力看看！」日前社群上有曝光強辯合體的照片，這首歌也是強辯時期的創作，對於粉絲關心是否有望合體？黃少谷坦言：「目前還沒有規劃，但我有在努力爭取大家一起合作中！」2026已進入尾聲，他對明年的心願清單也充滿企圖心：「歌手的業務今年一直是在各城市的 Live House 表演，希望有機會可以唱進體育館大場的場地。」