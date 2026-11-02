中央氣象署預報員曾昭誠表示，今（2）日中午鋒面抵達北台灣，東北季風隨後增強，桃園以北午後變天，越晚雨勢越明顯，東半部晚間也要慎防較大雨勢，部分地區更有8級強陣風，氣象專家曾昭誠表示，本周將有2波東北季風接力影響，周四晚間再度增強，降雨一路持續至周日，北台灣氣溫也將再度下滑。
東北季風午後報到 北台灣轉雨
曾昭誠指出，今天中午有一波鋒面抵達台灣北部，隨後東北季風開始影響，桃園以北將出現零星短暫雨，越晚降雨機率越高，東半部及恆春也有局部短暫雨，東半部晚間更要注意較大雨勢，東北季風雨勢將延續到明（3）日，午後南部山區也有零星陣雨。
針對東北季風，氣象署也發布「陸上強風特報」，今明兩天，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，民眾務必特別注意。
周四晚東北季風再增強 一路影響到周日
曾昭誠說明，東北季風周三至周四白天（11月4日至11月5日）減弱，只剩基隆北海岸、東半部、恆春有零星雨勢，其他地區多雲到晴為主，不過周四晚間又會有東北季風增強，且一路影響到周日（11月8日），桃園以北、東半部及恆春普遍都有局部短暫雨，午後南部山區仍有零星雨。
氣溫方面，曾昭誠提及，周三清晨前東北季風影響，北部、宜蘭早晚低溫只有22度左右，空曠地區可能跌破20度，白天高溫則是24至26度，周三至周四白天，高溫回到28至30度，周五東北季風增強後，又會降到24至26度，其他地區未來一周低溫則在22至25度，白天高溫29至32度。
至於煙花颱風，目前持續在台灣東部遠海發展，強度已經下滑到「中颱下限」，未來2天將逐漸轉往日本南方海面前進，再轉向東北遠離陸地，對台灣並不會有風雨影響，不過今天至周五，基隆北海岸、東半部及恆春仍要留意長浪發生。
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曾昭誠指出，今天中午有一波鋒面抵達台灣北部，隨後東北季風開始影響，桃園以北將出現零星短暫雨，越晚降雨機率越高，東半部及恆春也有局部短暫雨，東半部晚間更要注意較大雨勢，東北季風雨勢將延續到明（3）日，午後南部山區也有零星陣雨。
針對東北季風，氣象署也發布「陸上強風特報」，今明兩天，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，民眾務必特別注意。
曾昭誠說明，東北季風周三至周四白天（11月4日至11月5日）減弱，只剩基隆北海岸、東半部、恆春有零星雨勢，其他地區多雲到晴為主，不過周四晚間又會有東北季風增強，且一路影響到周日（11月8日），桃園以北、東半部及恆春普遍都有局部短暫雨，午後南部山區仍有零星雨。
氣溫方面，曾昭誠提及，周三清晨前東北季風影響，北部、宜蘭早晚低溫只有22度左右，空曠地區可能跌破20度，白天高溫則是24至26度，周三至周四白天，高溫回到28至30度，周五東北季風增強後，又會降到24至26度，其他地區未來一周低溫則在22至25度，白天高溫29至32度。
至於煙花颱風，目前持續在台灣東部遠海發展，強度已經下滑到「中颱下限」，未來2天將逐漸轉往日本南方海面前進，再轉向東北遠離陸地，對台灣並不會有風雨影響，不過今天至周五，基隆北海岸、東半部及恆春仍要留意長浪發生。