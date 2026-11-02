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▲林卓毅（上右2）跟媽媽龔慈恩（下）與姊姊林愷鈴（上左2）的感情很好，與林煒比較少互動。（圖／龔慈恩IG@kung_mimi）

「花系列」小生林煒近日在社群上爆紅，被封「上古許光漢」，尤其是他戴上眼鏡後，流露出一種又帥又壞的氣質，被網友調侃是「斯文敗類」路線的帥哥。而林煒與前妻龔慈恩育有一子一女，兒子林卓毅現年23歲，從英國杜倫大學（University of Durham）畢業後，如今已成為一名實習律師，身高190公分的他外型也十分帥氣，戴起眼鏡來，帥度不輸給爸爸。林煒重新翻紅後，一雙兒女的照片也被挖出來討論，尤其是遺傳他帥氣五官的兒子林卓毅。他在父母離婚後，跟著母親龔慈恩生活，高中則被送去加拿大就讀安大略省的著名貴族寄宿私立學校愛普比學院（Appleby College），大學考上英國杜倫大學法律系，畢業後因喜歡加拿大的生活環境，因此選擇返回加拿大當實習律師，學業成績相當優異。而從媽媽龔慈恩與姊姊林愷鈴社群上的照片可看到，林卓毅身材高壯，雖然是單眼皮，但他鼻子跟爸爸一樣挺拔，五官搭配在一起給人一種溫暖、陽光的氣質，再加上190公分的修長身高，簡直就是天菜，戴上眼鏡後，「斯文敗類」的程度和爸爸有得比。網友看了林卓毅的照片，也紛紛在Threads留言討論：「原本想叫林煒老公，現在想叫林煒公公」、「這個故事告訴我們，長得好看再生孩子，謝謝」、「請問同時喜歡爸爸跟兒子有犯法嗎？」、「父子都合適戴眼鏡，戴眼鏡特別斯文」、「很難得星二代比爸媽好看的」。另外還有網友認為，單眼皮的林卓毅長相有幾分神似嘻哈男神黃立行，開玩笑留言：「許光漢原來會生出黃立行」、「怎麼長得有點像唱音浪太強的」、「單眼皮可以這麼帥不簡單，有黃立行的味道」。只可惜林卓毅的社群沒有公開，粉絲無法直接追蹤。