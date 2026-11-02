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台北市長候選人首場辯論會上周落幕，民進黨籍的沈伯洋表示，若有下一場，可以即問即答。現任市長蔣萬安今（2）日則大酸，可以理解沈想要再辦一場的用意，可惜這一次好不容易籌備的辯論會，他卻沒有好好把握，難道這麼怕他的政策接受外界檢驗嗎？沈伯洋上週在辯論會現場邀請蔣萬安，再約下一次辯論，更說若無法決定「晚點加LINE也可以」，事後他也說，若有下一場的話，希望能夠即問即答。蔣萬安今則回應，可以理解沈伯洋想要再辦一場的用意，但是說要辯論的也是他，說辯論不用準備的也是他，但很可惜，這次好不容易敲定，而且籌劃好的辯論會，但卻沒有好好的把握。蔣萬安舉例，譬如說很重要的都更政策，卻沒有在辯論會前或會中好好闡述，難道這麼怕政策接受各界檢驗嗎？對於沈伯洋一直把辯論當作選舉操作的議題，那當然他尊重，接下來會讓團隊來進行後續協調。