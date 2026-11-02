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▲遠雄基金會捐贈全新球拍及羽毛球，支援中正國小羽球隊茁壯發展。（圖／基金會提供）

離島校園受高鹽分海風與潮濕氣候影響，校舍維護不易。遠雄文教公益基金會今年首度將校園修繕行動延伸至離島，號召21名企業志工前往澎湖中正國小，利用兩天一夜修復教室及走廊牆面、改善排水，降低師生滑倒風險，另捐贈羽球裝備，以軟硬體雙軌支持離島教育，為學童打造更安全、舒適的學習與運動環境。此次修繕範圍涵蓋六間教室，以及教學大樓一至三樓走廊與天花板，針對壁癌、油漆粉化及牆面剝落等問題進行整理。志工戴上口罩、拿起刮刀，刨除斑駁漆面後重新粉刷，改善牆面落塵情形。走廊積水也是這次修繕重點。基金會指出，校內走廊過去曾因積水造成師生滑倒，因此攜手專業廠商裝設明管排水系統，改善排水狀況，讓師生日常通行更安全，從教室空氣品質到走廊行走安全，進行全方位的硬體升級。除了校舍修繕，基金會也捐贈全新球拍及羽毛球，支援中正國小羽球隊。球隊自2003年成立，培育出羽球國手王柏崴等選手，是澎湖基層羽球培育的重要據點。修繕空檔，志工與13名小球員下場切磋，孩子們展現平日訓練成果，其中一名球員還主動提出「一打四」，挑戰四名志工，讓交流現場笑聲不斷，也讓志工看見學童在球場上的自信。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，部分「非山非市」學校在地資源有限，取得外部支援也面臨困難。此次跨海服務，希望從牆面修復、排水改善等實際需求著手，協助學校處理硬體問題，同時透過運動裝備贊助，支持孩子持續練球、發展專長。