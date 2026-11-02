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近96％選民有意投票 蔣萬安施政滿意度逾5成

信任度、政策可行性與市政方向 蔣萬安均領先

台北市長選戰持續升溫，根據《ETtoday民調雲》最新民調顯示，國民黨籍市長蔣萬安以52.0％支持度，領先民進黨候選人沈伯洋的40.7％，雙方差距達11.3個百分點；除了支持度占上風，蔣萬安在當選看好度及電視辯論評分上也都領先，引發外界熱議。北市選戰攻防備受關注，調查顯示，台北市選民投票意願相當高，有86.4％表示一定會投票、9.5％表示可能會投票，合計達95.9％。至於蔣萬安的施政表現，55.8％受訪者表示滿意，40.1％表示不滿意，另有4.1％不知道或沒有意見。在市長候選人支持度方面，蔣萬安獲得52.0％支持，沈伯洋為40.7％，兩人相差11.3個百分點；其他候選人支持度合計0.5％，其中郭璽為0.3％、林志成與唐新民各為0.1％。此外，仍有6.0％受訪者尚未決定支持對象、表示不知道或沒有意見，另有0.9％表示不投票或投廢票。當被問及看好哪位候選人當選時，55.9％看好蔣萬安，39.0％看好沈伯洋，另有4.6％不知道或沒有意見。針對10月31日的台北市長選舉電視辯論，90.0％受訪者曾看過相關內容，其中，39.9％看過大部分辯論、24.5％看過部分內容，另有25.6％是透過新聞或網路整理、片段接觸辯論資訊；表示完全沒看過者為9.2％。在看過辯論內容的受訪者中，蔣萬安平均獲得7.3分，沈伯洋則為6.8分，兩人相差0.5分。進一步比較兩人的辯論表現，認為蔣萬安說法較值得信任的比例為50.1％，沈伯洋為40.9％，差距9.2個百分點。在政策可行性方面，49.3％認為蔣萬安提出的政策比較可能實現，39.4％認為沈伯洋的政策比較可能做到，雙方相差9.9個百分點。至於誰對台北未來發展方向說明得更清楚，49.7％選擇蔣萬安，41.5％選擇沈伯洋，差距為8.2個百分點。本次調查經費來源為東森民調雲股份有限公司，調查期間於10月31日電視辯論結束後16時起，至11月1日12時止進行，對象為設籍台北市12個行政區、年滿20歲以上的民眾，透過EDM及手機簡訊通知，以封閉式網路問卷方式蒐集資料，共取得1,965份有效樣本，並依母體性別、年齡、地區及教育程度等變項進行統計加權，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.2個百分點。