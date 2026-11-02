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中華職棒統一7-ELEVEn獅總教練「餅總」林岳平2027年去留正式拍板！隨著本季合約到期且在季後挑戰賽遭中信兄弟淘汰，林岳平賽後的感性發言一度引發外界對他卸任的揣測，季中更傳出同屬南部球隊的台鋼雄鷹曾積極探詢他的執教意願；不過，這位自2003年選秀加盟、效力南霸天超過20年的靈魂人物，最終仍選擇堅守老東家，雙方已正式達成1年續約共識，現年44歲的林岳平將迎來連續第8年執掌獅隊兵符的球季，全力挑戰個人生涯500勝與隊史第11座總冠軍金盃。據了解，林岳平原合約於2026年球季結束後到期，早在今年例行賽期間，雄鷹球團就曾探詢其轉隊接掌兵符的意願，引發棒壇高度關注。不過，林岳平最終並未選擇跳脫舒適圈，雙方已於上週達成1年合約共識。自2003年以代訓第1指名披上橘袍以來，林岳平將把身為「正統獅子軍」的緣分延續至第24個年頭，相關教練團名單細節則待球團後續正式公布。回顧林岳平執教歷程，2020年接掌兵符首年便奇蹟逆轉中信兄弟奪得隊史第10冠，隨後在2021與2024年兩度率隊殺進台灣大賽。然而，伴隨近年例行賽表現穩定卻未能再度登頂的沉重壓力，他曾在2023年與2025年兩度主動引咎請辭，均獲得球團高層強力慰留。今年在重砲林安可旅日、主戰捕手林岱安轉隊以及隊長陳傑憲開季因傷缺陣的艱困考驗下，林岳平仍繳出64勝55敗1和、全聯盟第二的佳績。截至本季結束，他手握424勝成為隊史最多勝教頭，並在今年8月締造史上最年輕400勝紀錄；隨著續約塵埃落定，這位強悍的冠軍教頭將在2027年帶領全面換血的獅子軍，朝向500勝與榮耀巔峰繼續挺進。